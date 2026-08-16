Rezultate remarcabile pentru judocanii moldoveni la Grand Prix-ul din Lima, Peru, care face parte din drumul spre calificarea la Jocurile Olimpice din Los Angeles. Radu Izvoreanu a devenit campion al categoriei de până la 66 de kilograme, după o finală sută la sută moldovenească împotriva lui Denis Vieru. A luat aurul și Vlad Mitru, în timp ce Petru Pelivan și-a adjudecat medalia de bronz.

Radu Izvoreanu și Denis Vieru au avut un parcurs identic în limitele categoriei de 66 de kilograme. Sportivii noștri au înregistrat câte patru victorii în drumul spre ultimul act, întâlnind în fazele finale judocani promițători, cu titluri în America de Sud. Urma o finală în care Denis Vieru, medaliat olimpic, părea favorit. Doar că Radu Izvoreanu a dat peste cap așteptările și l-a învins pe colegul său de tatami printr-un ippon spectaculos.

O surpriză și mai mare a înregistrat-o Vlad Mitru. Judocanul de 22 de ani urcase pe podium la turnee de rang inferior și nu se afla printre favoriți. Însă, după trei victorii, a urmat semifinala contra campionului mondial cu o mulțime de titluri, Daniel Cargnin. Brazilianul, mult mai experimentat, a fost surprins de un salt acrobatic al adversarului din Moldova.

Astfel, Vlad Mitru s-a calificat în finala categoriei de până la 73 de kilograme, unde îl aștepta o altă provocare, americanul Jack Yonezuka. După ce s-a apărat în fața tentativelor de seoi-otoshi și kata-guruma, conaționalul nostru a așteptat momentul perfect pentru un contrraatac și a reușit ippon-ul în ultimul minut al bătăliei.

Un alt loc pe podium i-a revenit lui Petru Pelivan, în categoria de până la 81 de kilograme. Învins în semifinale, acesta s-a impus în finala mică împotriva unui sârb.

Înainte de ultima zi a turneului Grand Prix desfășurat în capitala din Peru, Lima, Republica Moldova ocupă locul 2 în clasamentul pe medalii, chiar dacă participă cu un lot format din doar șase sportivi. Mihail Latîșev este ultimul judocan din țara noastră, care va intra în concurs. Competiția reprezintă unul dintre primii pași ai calificării la Jocurile Olimpice din 2028, asigurând puncte importante în clasamentul general.