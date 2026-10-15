Performanță remarcabilă pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică s-au calificat în semifinalele Campionatului European de seniori de la Ljubljana, Slovenia. Astfel, perechea noastră și-au asigurat cel puțin medaliile de bronz în proba de dublu masculin.

Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică au obținut calificarea în careul de ași a Europeanului de tenis de masă după o victorie categorică în fața belgienilor Adrien Rassenfosse și Martin Allegro. Perechea moldovenească s-a impus în trei seturi, cu 11 la 4, 11 la 9 și 12 la 10, controlând jocul chiar și în momentele dificile.

Belgienii au încercat să revină în setul secund, când au condus cu 9 la 7, iar în actul al treilea au avut o minge de set, la 10 la 9. Ursu și Puțuntică au rezistat însă presiunii, au întors scorul și au încheiat partida fără să le permită adversarilor să câștige vreun set.

Drumul moldovenilor spre semifinale a început încă din calificări, unde au înregistrat două victorii categorice, ambele cu 3 la 0, în fața perechilor din Cehia și Polonia. Apoi Pe tabloul principal, Ursu și Puțuntică au continuat seria rezultatelor pozitive.

În șaisprezecimi, i-au învins pe englezii Connor Green și Tom Jarvis, iar în optimile de finală, echipa noastră a trecut printr-un test mult mai dificil în fața germanilor Wim Verdonschot și Andre Bertelsmeier, dar ce care au trecut cu 3 la 2. Așadar, în penultimul act, programat mâine, Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică vor întâlni perechea suedeză formată din Anton Källberg și Kristian Karlsson.

Totodată calificarea în semifinale garantează deja perechii noastre medaliile de bronz. Pentru Andrei Puțuntică, aceasta este prima distincție la Campionatele Europene de seniori. De partea cealaltă Vladislav Ursu își trece în palmares a doua medalie europeană la dublu masculin, după bronzul cucerit în 2024 alături de austriacul Maciej Kolodziejczyk.

Indiferent de rezultatul semifinalei, performanța de la Ljubljana reprezintă un nou rezultat important pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Acum, Ursu și Puțuntică sunt la un singur pas de finală și vor încerca să transforme medalia deja asigurată, într-una de argint sau de aur.