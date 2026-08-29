Puștoaica de doar 16 ani, Kristina Liutova, scrie istorie. Rusoaica a devenit prima tenismenă născută în anii 2010, care se califică pe tabloul principal al unui turneu de Mare Șlem. Liutova a câștigat calificările de la US Open.

Kristina Liutova, care a debutat în circuitul WTA la începutul lunii, face adevărate furori. Ajunsă pe locul 125 în lume, a primit un loc în calificările de la US Open, unde a trecut, rând pe rând, de conaționala sa, Tatiana Prozorova, Lola Radivojevic din Serbia și poloneza Martyna Kubka. Duelul din finala calificărilor, cu Martyna Kubka, a fost, de fapt, cel mai simplu, pentru că s-a decis în minim de seturi, spre deosebire de celelalte. Liutova a făcut break la scorul de 4 la 4 în primul set și a învins cu 6 la 4, iar în al doilea a defilat și s-a impus cu 6 la 0.

Victoria i-a adus biletul pe tabloul principal de la US Open, acesta urmând să fie primul său turneu de Mare Șlem al carierei. Chiar dacă are 16 ani și ar putea fi la junioare, Liutova demonstrează un nivel de joc necaracteristic vârstei și va rămâne în istorie drept prima tenismenă născută în anii 2010, care ajunge la un Grand Slam. Este incredibil, deoarece până la început de lună nu jucase la niciun turneu WTA. Prima sa competiție, de categorie WTA 250, s-a încheiat și cu primul titlu câștigat. În finală, a învins-o pe Darija Vidmanova.

Kristina Liutova își trăiește visul la doar 16 ani, iar prima sa partidă de Mare Șlem va fi un adevărat test. Rusoaica va da piept cu Qinwen Zheng, campioana olimpică din 2024. Ultimul Grand Slam al anului va începe mâine seara, la bătaie fiind puse 2000 de puncte WTA și un premiu uriaș de 5,5 de milioane de dolari campioanei.