La un pas de al doilea titlu mondial al carierei. După ce a ratat prima jumătate de an, recuperându-se după accidentare, Irina Rîngaci a revenit fenomenal în prim-plan și s-a calificat în marea finală a Campionatului Mondial. Sportiva noastră va aduce țării noastre prima medalie în proba de lupte feminine și a treia pentru întregul lot din Moldova.

Irina Rîngaci a înregistrat victorii în fața adversarelor din India și Japonia, care i-au oferit biletul în semifinala contra unei adversare din Mongolia. Luptătoarea noastră a început în forță și a acumulat două puncte, după care a fost egalată. Rîngaci a preluat iarăși conducerea și s-a apărat superb. Ba mai mult, moldoveanca a reușit un contraatac surprinzător. A împins cu spatele și a imobilizat-o pe adversara de 23 de ani, deținătoare a bronzului mondial.

Confruntarea din semifinalele categoriei de 65 de kilograme nu a durat nici două minute. Irina Rîngaci a obținut victoria și s-a calificat în finala Mondialului, unde va da piept cu Alina Kasabieva, vicecampioana mondială și europeană în exercițiu. Luptătoarea noastră are în palmares trei medalii de bronz și aurul din 2021 la Campionatul Mondial. Turneul intercontinental are loc în Astana.

Irina Rîngaci va cuceri mâine prima medalie pentru lotul feminin și a treia pentru toată delegația noastră, după ce Alexandrin Guțu a câștigat distincția de argint, iar Mihail Bradu pe cea de bronz, în concursul de lupte greco-romane. Irina Rîngaci a avut un 2026 complicat. În prima parte a anului s-a recuperat după accidentarea la genunchi, ratând multe competiții, iar vara a reușit să câștige Mondialul universitar.