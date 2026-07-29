Roberto Mancini a venit să salveze corabia italiană, care a început să se scufunde. Antrenorul de 61 de ani a revenit la timona naționalei de fotbal a Italiei, care a ratat calificarea la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale. Squadra Azzurra s-a pomenit în mijlocul unui mare scandal, după ce Andrea Pirlo ar fi trebuit să devină selecționer, dar legăturile sale cu Rusia au făcut federația să reunțe la candidatura sa. Paolo Maldini a demisionat din funcția de director tehnic, iar Claudio Ranieri i-a luat locul.

Giovanni MALAGO, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI DE FOTBAL DIN ITALIA: „ Am considerat că persoana care trebuie să devină selecționer este Roberto Mancini dintr-o serie întreagă de considerente pentru care, sincer, ca de fiecare dată, îmi asum responsabilitatea. ”

Federația Italiană de fotbal și-a schimbat conducerea în această vară, Giovanni Malago devenind președintele forului. Legendarul Paolo Maldini și fostul director sportiv la PSG, Leonardo, au preluat funcții pe partea tehnică, iar marele scop al tuturor a fost numirea unui nou selecționer, care să schimbe din temelii situația. Contractul cu Andrea Pirlo era ca și semnat, dar mai mulți politicieni italieni au semnalat faptul că antrenorul este ambasadorul global al unei mari case de pariuri din Rusia, iar clubul din Emiratele Arabe Unite, unde era antrenor, este deținut de un miliardar rus, așa că relațiile sale cu Moscova erau evidente, chiar dacă a declarat că înțelegerile comerciale nu reflectă convingerile sale politice.

După scandalul iscat, Malago a renunțat la candidatura lui Pirlo, a ignorat și alte nume propuse de Maldini și Leonardo, care au demisionat în semn de nemulțumire. În aceste condiții, președintele Federației a recurs la serviciile lui Claudio Ranieri. Fostul antrenor de la o mulțime de cluburi mari italiene, care a făcut minunea cu Leicester City în sezonul 2015/2016 din Premier League, a devenit director tehnic. Totodată, Roberto Mancini a preluat funcția de selecționer de la Gennaro Gattuso, fiind al doilea său mandat, după ce în primul a câștigat EURO 2020 în fruntea Squadrei Azzurra.

Roberto Mancini a pregătit Italia între 2018 și 2023, după care a lucrat la naționala Arabiei Saudite și la un club din Qatar. Chiar dacă nu se știe până când va fi înțelegerea cu Federația italiană, se așteaptă ca să conducă Squadra Azzurra până la Mondialul din 2030. Primul meci de la revenirea pe banca tehnică va avea loc în luna septembrie contra Belgiei, în Liga Națiunilor.