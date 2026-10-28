Arsenal a fost eliminată de Fleetwood Town, formație din al patrulea eșalon englez, marți (27 octombrie), pe Highbury Stadium, în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Gazdele s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.

Fleetwood – Arsenal 1-1 (5-3 după penalty-uri)

Campioana en-titre a Angliei și vicecampioana Champions League a fost surprinsă în minutul 21, când Aaron Loupalo-Bi a deschis scorul pentru Fleetwood.

Atacantul a trecut de Marli Salmon și l-a învins pe Illan Meslier cu un șut la firul ierbii, iar gazdele au intrat în avantaj la pauză.

Mikel Arteta i-a introdus pe Martin Odegaard și Ben White la începutul reprizei secunde, iar egalarea a venit în minutul 50, prin Viktor Gyokeres. Arsenal nu a reușit însă să întoarcă rezultatul și a încheiat partida în inferioritate numerică.

Dowman, eliminat după o altercație între jucători

În minutul 85, Max Dowman a fost eliminat direct după ce a încercat să lovească cu piciorul un adversar, ca reacție la o intrare dură. Gestul fotbalistului de 16 ani a provocat o încăierare între jucătorii celor două echipe, lângă linia de margine.

Fleetwood a decis calificarea la loviturile de departajare

Scorul a rămas 1-1 până la finalul timpului regulamentar, iar partida a trecut direct la loviturile de departajare.

Bruno Guimaraes a ratat a patra execuție a londonezilor, apărată de Jay Lynch, în timp ce Fleetwood și-a transformat toate cele cinci încercări și s-a calificat în sferturi.

După penalty-ul decisiv, suporterii gazdelor au pătruns pe teren pentru a sărbători, în timp ce jucătorii lui Arsenal s-au retras spre vestiare.