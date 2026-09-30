Campioana mondială, Spania, pare de neoprit. Ibericii au ajuns la cota de 40 de meciuri fără înfrângere la rând, după ce aseară au învins categoric selecționata Croației. Lamine Yamal a făcut un nou meci spectaculos, așa că Spania conduce grupa sa din Liga Națiunilor, în fața Angliei, care a învins Cehia cu 2 la 0.

Alex Baena a schimbat flancul de atac spre Fermin Lopez, care a lăsat inteligent mingea lui Lamine Yamal. Superstarul Barcelonei a șutat imparabil și a marcat, după doar 70 de secunde de la startul meciului. Valul de atacuri a continuat, iar croații au rezistat. Ba mai mult, au reușit să egaleze în minutul 28, când vârful Beljo a înscris din centrarea veteranului Perisic. Echilibrul s-a menținut foarte puțin timp. În urma unui corner executat scurt, Yamal a centrat perfect în careu, iar fundașul Marc Pubill a băgat mingea în plasă. Oyarzabal a punctat și el, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Mulți dintre jucătorii Spaniei vin de la FC Barcelona, iar chimia se simte în fazele de atac. Pedri l-a lansat pe Yamal, care a găsit culoarul la colțul scurt al porții lui Livakovic. Spania a defilat pe teren, iar pe final Nico Williams a stabilit scorul de 4 la 1.

Ibericii au consolidat recordul celor mai multor partide consecutive fără eșec, ajungând la 40 de meciuri. Lamine Yamal a semnat dubla și un assist, strălucind înaintea decernării Balonului de Aur. El este unul dintre favoriții la trofeu, la fel ca și Harry Kane. Căpitanul Angliei a înscris ieri pentru naționala sa în meciul contra Cehiei, care a început bine, dar a rămas în inferioritate numerică la jumătatea primei reprize, după eliminarea lui Sulc. A fost momentul-cheie al bătăliei. Anglia a dominat și a marcat în actul secund prin Anthony Gordon și Harry Kane.

Anglia s-a reabilitat după înfrângerea contra Spaniei din prima etapă a Ligii Națiunilor. Ibericii au șase puncte și conduc grupa din Liga A, Anglia și Croația au câte trei puncte, iar Cehia încheie tabela, fără puncte acumulate.