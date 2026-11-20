Se așteaptă confruntări pe muchie de cuțit în sferturile Ligii Națiunilor. În urma tragerii la sorți, care a avut loc astăzi, s-a stabilit că Spania și Franța se vor întâlni din nou, reeditând semifinalele EURO 2024 și Cupei Mondiale de vara trecută. Totodată, România a aflat că se va bate cu Estonia pentru a evita retrogradarea în al treilea eșalon valoric al competiției.

Două dintre marile forțe ale Europei, Franța și Spania, vor avea o confruntare cât o finală. A devenit o tradiție în ultimii ani ca naționalele să se dueleze în play-off-ul unui turneu important. La EURO 2024, în Liga Națiunilor 2025 și la Mondialul din 2026, Spania și Franța au dat piept în semifinale, iar ibericii au câștigat de fiecare dată.

Așadar, campioana mondială va porni cu un ușor avantaj, însă cocoșii galici au un lot suficient de valoros pentru a face față. Câștigătoarea acestui sfert va juca cu învingătoarea partidei dintre deținătoarea trofeului Ligii Națiunilor, Portugalia, și Țările de Jos. Ultima întâlnire datează din 2019, când lusitanii au învins olandezii în finala primei ediții a Ligii Națiunilor. Pe cealaltă parte a tabloului se vor da alte două bătălii tari. Belgia și Germania, care împart aceleași culori pe steaguri, vor disputa primul meci oficial din ultimii 15 ani, iar Norvegia lui Erling Haaland va încerca să își ia revanșa pentru înfrângerea din prelungirile sferturilor de finală ale Cupei Mondiale în fața Angliei. Britanicii au învins în Statele Unite cu 2 la 1.

Așadar, câștigătoarele grupelor: Franța, Portugalia, Anglia și Germania vor întâlni echipele de pe locul doi: Spania, Olanda Norvegia și Belgia. Confruntările, în dublă manșă vor avea loc în luna martie a anului viitor.]

Tot atunci se vor disputa partidele de baraj. România va întâlni Estonia, după ce a luat ultimul loc în grupa sa din Liga B. O victorie îi va aduce menținerea în această divizie valorică, iar eșecul va fi egal cu retrogradarea în Liga C. Selecționata pregătită de Gică Hagi va juca primul meci în deplasare, iar returul pe teren propriu. În celelalte confruntări, Cipru va juca împotriva Macedoniei de Nord, Insulele Feroe cu Georgia, iar Belarus cu Israel. Cu alte cuvinte, dacă ar fi obținut cel puțin un egal cu Insulele Feroe în ultima etapă a grupelor, Moldova ar fi întâlnit Georgia la barajul, ce ar fi putut să ducă tricolorii în Liga valorică B.