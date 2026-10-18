Final de aur pentru Moldova la Europenele de haltere din Albania. Alexandrina Ciubotaru a dominat categoria de până la 77 de kilograme la Under-23 și a cucerit toate cele trei medalii de aur puse în joc.Final de aur pentru Moldova la Europenele de haltere din Albania. Alexandrina Ciubotaru a dominat categoria de până la 77 de kilograme la Under-23 și a cucerit toate cele trei medalii de aur puse în joc.

Alexandrina Ciubotaru a încheiat în stil de mare campioană participarea Republicii Moldova la Campionatul European de haltere pentru juniori și tineret, desfășurat în orașul Durrës din Albania. La categoria de până la 77 de kilograme la Under-23, moldoveanca nu le-a lăsat nicio șansă adversarelor. La stilul smuls, a ridicat 105 kilograme și a obținut medalia de aur.

A continuat în același ritm la stilul aruncat, unde a înregistrat 129 de kilograme, rezultat care i-a adus încă un titlu continental.

Cu un total de 234 de kilograme, Alexandrina Ciubotaru a cucerit și a treia medalie de aur, devenind triplă campioană europeană.

Moldova a încheiat cu un bilanț impresionant Campionatul European de haltere pentru juniori și tineret, cu 6 medalii de aur, 5 de argint și două de bronz. Alexandrina Ciubotaru a fost una dintre protagonistele delegației moldovenești, alături de Alexandr Baldji, campion european la vârsta de până la 20 de ani, care a cucerit aurul la total și la stilul aruncat, precum și argintul la smuls. Baldji a stabilit și recorduri europene de juniori.

Nicoleta Cojocaru a devenit vicecampioană europeană la U20, cu trei medalii în palmares și trei recorduri europene la vârsta de până la 17 ani. La fel și Ion Badanev a devenit vicecampion european, după ce a obținut două medalii de argint, în categoria de până la 65 de kilograme U20. Dan-Dorin Betca a cucerit argintul la stilul aruncat, iar Gabriela Danilov a câștigat medalia de bronz la stilul smuls.

Campionatul European de haltere pentru juniori și tineret se desfășoară în perioada 12–19 octombrie, în orașul Durrës, din Albania. Moldova participă cu un lot de 15 sportivi, iar competiția reunește aproape 400 de halterofili din 39 de țări.