Alejandro Davidovich Fokina a scris istorie la turneul Masters de la Shanghai. Spaniolul a cucerit cel mai important trofeu al carierei, după o finală spectaculoasă în fața compatriotului său, Rafa Jodar. Pentru Fokina, acesta este al treilea titlu câștigat în 2026.

Alejandro Davidovich Fokina a cucerit trofeul de la Shanghai după o revenire spectaculoasă în fața tânărului său compatriot, Rafa Jodar. Partida a început excelent pentru Jodar, care a dominat primul set. Puștiul iberic a profitat de dificultățile adversarului și s-a impus categoric, cu 6 la 1.

Fokina a fost nevoit să-și schimbe abordarea și să găsească soluții pentru a reveni în meci. În setul secund, lupta a devenit mult mai echilibrată. Jodar a continuat să pună presiune, însă Fokina a rezistat și a dus setul în tie-break. Acolo, experiența și calmul jucătorului de 27 de ani au făcut diferența. Fokina a câștigat cu 7 la 5 și a restabilit egalitatea.

Apoi în decisiv, Fokina a profitat de momentele dificile prin care a trecut adversarul său. Jodar a acuzat probleme fizice. Cu serviciul bine gestionat în momentele-cheie, Fokina a reușit să câștige punctele importante și să obțină break-urile decisive și a închis setul cu 6 la 4, ridicat trofeul deasupra capului.

Victoria are o semnificație aparte pentru tenisul spaniol. De la înființarea turneului de la Shanghai, în 2009, niciun jucător din Spania nu reușise să câștige competiția la simplu. Fokina a pus capăt acestei serii și a obținut primul său titlu la un turneu ATP Masters 1000. Totodată, pe lângă cele 1000 de puncte acordate în clasamentul ATP pentru câștigătorul competiției, campionul pleacă de la Shanghai și cu un premiu consistent de peste 1 milion de dolari.