Victorie pentru singura reprezentantă a României la turneul Masters 1000 de la Beijing. Elena-Gabriela Ruse a învins o tenismenă din Austria în primul tur și va avea un duel de foc în runda următoare.

Gabriela Ruse a trecut de jucătoarea de doar 18 ani, Lilli Tagger, care îi este vecină în clasamentul mondial. Românca ocupă locul 62, iar austriaca - 61. A fost 6 la 4 și 6 la 2 pentru singura tenismenă de peste Prut calificată pe tabloul principal de la Beijing.

Urmează o misiune aproape imposibilă contra campioanei de la Wimbledon, Linda Noskova, care a jucat finala competiției din China anul trecut. Turneul de 1000 WTA are un fond de premiere de peste 9 milioane de dolari. Elena Rybakina și Aryna Sabalenka sunt principalele favorite la câștigarea titlului.