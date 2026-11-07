Iarna își face simțită prezența în Ucraina. Primii fulgi de nea au căzut încă de aseară, iar mai multe regiuni ale țării s-au trezit acoperite de zăpadă.

„A venit iarna.”

A nins în Kiev, Odesa, Krivoi Rog, Dnipro și Harikov. În unele zone, ninsoarea a redus vizibilitatea, iar șoselele au fost acoperite de un strat alb de zăpadă. Imaginile surprinse de localnici arată că toamna începe să cedeze locul iernii.

Meteorologii anunță că vremea în Ucraina va rămâne rece și în următoarele zile. În mai multe regiuni sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță, iar temperaturile nocturne vor coborî până la minus cinci grade.