Aproape 600 de drone a trimis Rusia spre Ucraina noaptea trecută. Atacul aerian de amploare a durat mai multe ore. Cel puțin cinci oameni au murit, iar alți zece au fost răniți, potrivit autoritățile ucrainene. În regiunile bombardate, au izbucnit incendii, au fost avariat locuințe și obiective industriale, logistice sau de transport. Și Ucraina a lansat atacuri pe teritoriul Rusiei, vizând obiective energetice, inclusiv o rafinărie din regiunea Riazani.

Case cuprinse de flăcări, mașini carbonizate și pompieri care au intervenit ore în șir pentru a stinge incendiile. Așa arată urmările celui mai amplu atac cu drone asupra regiunii Kirovograd de la începutul războiului.

Kirovograd a fost atacat cu peste 360 de drone, într-un bombardament care a durat mai mult de zece ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite 26 de obiective, printre care întreprinderi, centre logistice, infrastructură de transport și locuințe. Dronele rusești au ținiti și zone civile din regiunea Dnipropetrovsk. La Dnipro și Pavlograd au ars mai multe gospodării.

La Kiev, cinci oameni au fost răniți în urma unui atac asupra cartierului Pecersk. Un automobil a luat foc în curtea unui bloc de locuințe, iar alte mașini, fațade și ferestre au fost avariate.

Nici regiunea Odesa nu a fost ocolită. Au fost avariate două blocuri de locuințe. Rusia a lansat, în total, 580 de drone asupra Ucrainei, precum și două rachete ghidate. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 536 de drone. În paralel, Ucraina a reluat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești. O rafinărie din regiunea Riazani a fost lovită de drone, iar în urma atacului a izbucnit un incendiu.

Lovitura a venit după o pauză de trei zile în atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în contextul unui armistițiu energetic anunțat de Donald Trump. Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va suspenda unilateral aceste atacuri dacă Rusia continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană. În același timp, în mai multe regiuni rusești au fost anunțate alerte privind atacuri cu rachete și drone, iar unele aeroporturi au introdus restricții. În regiunea Voronej au apărut informații despre un incendiu la un aerodrom militar.