Mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite miercuri de rachete rusești, potrivit autorităților, în special infrastructura energetică din Kiev, în ciuda anunțului făcut de Donald Trump privind o încetare a focului în ceea ce privește acest tip de atacuri, transmite France Presse.

Jurnaliștii AFP au auzit explozii puternice în Kiev, iar primarul Vitali Klitschko a declarat că „mai multe infrastructuri energetice” din capitală au fost lovite. Orașul va fi afectat de întreruperi ale furnizării de energie electrică miercuri din cauza loviturilor rusești, a adăugat primarul ulterior pe Telegram.

Cel puțin trei oameni au fost uciși, potrivit serviciului de urgență.

Încă de marți seara, o centrală electrică din Kiev a fost lovită de o rachetă rusă, fără ca Ucraina să fi primit vreo avertizare prealabilă din partea aliaților săi occidentali cu privire la acest atac, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Rușii nu se consideră obligați de declarațiile lui Trump”

„Atac rusesc cu rachete balistice împotriva Kievului. Din nou, niciun avertisment prealabil din partea partenerilor noștri. Ținta principală a fost o infrastructură energetică, mai precis centrala termică numărul 4. Din păcate, aceasta a fost lovită”, a scris liderul ucrainean pe Facebook.

Ucraina depinde de informațiile militare occidentale, în special de cele americane, pentru a detecta atacurile rusești și pentru a lovi ea însăși ținte.

„Conform informațiilor noastre, rușii pregătesc noi lansări de rachete balistice. Faptele arată că rușii nu se consideră obligați să respecte declarațiile președintelui Statelor Unite. Ucraina a susținut un armistițiu în domeniul energetic. Rusia vizează încă o centrală electrică și viețile poporului nostru”, a spus în noaptea de marți spre miercuri Zelenski.

Recenta reaprindere a tensiunilor dintre Zelenski și Donald Trump stârnește temeri la Kiev cu privire la o slăbire a acestui sprijin crucial.

Ucraina nu a mai primit alerte înainte de lovituri

„Sistemele noastre au detectat aceste rachete abia când se aflau deja practic în apropierea Kievului”, a continuat președintele ucrainean, calificând centrala vizată drept „o instalație energetică cheie a Kievului”.

„Nu numai că ei (rușii, n.r.) ne distrug infrastructurile energetice, dar Ucraina nici măcar nu primește alerte prealabile cu privire la lansările de rachete balistice”, a deplâns liderul ucrainean.

Încă din noaptea de luni spre marți, locuitorii din Kiev au auzit explozii cauzate de atacurile rusești și abia apoi s-a declanșat alarma antiaeriană, un fenomen care s-a mai produs în trecut, dar care până atunci era rar.

Zelenski declarase deja că Ucraina nu primise niciun avertisment din partea Occidentului în timpul acestui atac.

Marți, oficialii ucraineni au explicat această situație prin utilizarea de către armata rusă a unor rachete greu de detectat sau prin posibile „probleme tehnice”.

„Se întâmplă ca aceste informații să nu ajungă la noi. Și nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Există, de asemenea, anumite aspecte tehnice de luat în considerare”, a afirmat la televiziune purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat.

Relația Trump – Zelenski s-a înrăutățit din nou

Această situație survine însă pe fondul unei noi înrăutățiri a relațiilor dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Președintele american l-a acuzat în repetate rânduri pe omologul său ucrainean că lovește rafinăriile de petrol rusești, ceea ce, în opinia sa, contribuie la creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil la nivel mondial.

Trump a sugerat săptămâna trecută că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

El a anunțat, de asemenea, că a obținut un acord din partea Moscovei și a Kievului pentru o încetare a focului în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurilor energetice, lucru pe care niciuna dintre cele două capitale nu l-a confirmat, scrie hotnews.ro