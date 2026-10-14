Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice și drone rusești, care a provocat incendii, distrugeri și întreruperi de curent. Un bloc de nouă etaje a fost cuprins de flăcări, iar locuitorii au fost evacuați din clădire. Cel puțin trei oameni au murit în capitala Ucrainei, iar peste 20 au fost răniți, inclusiv un copil. Președintele Volodimir Zelenski spune că atacul a vizat infrastructura energetică. Kievul reclamă și faptul că aliații occidentali nu au avertizat Kievul în legătură cu lansarea rachetelor balistice.

Flăcările au cuprins mai multe etaje ale unui bloc de locuințe din cartierul Desnianski, în nord-estul Kievului. Racheta a lovit clădirea cu nouă etaje, iar incendiul s-a extins de la primul până la al optulea etaj.

Înregistrările publicate pe rețelele sociale surprind incendiile și intervenția echipelor de salvare.

„Hai să mergem. Hai.”

Atacul asupra clădirii rezidențiale a fost urmat de noi explozii în capitală. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că țintele principale au fost obiectivele energetice, inclusiv centrala termică numărul patru din Kiev. În aceste imagini se vede cum luminile dintr-o parte a Kievului se sting imediat după o lovitură, iar zona rămâne în întuneric.

Atacul a provocat întreruperi de urgență ale alimentării cu electricitate în mai multe cartiere ale capitalei. Potrivit președintelui ucrainean, cel puțin 600 de mii de consumatori au rămas fără curent, iar numărul ar putea crește. Zelenski afirmă că forțele ruse au avariat componente ale sistemului electroenergetic în 26 de locuri, precum și patru obiective din sectorul petrolier și gazier.

Președintele ucrainean a acuzat Moscova că a atacat în mod deliberat infrastructura energetică, în ciuda armistițiului anunțat de liderul american. El a cerut Washingtonului să răspundă cu sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și să ofere Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele Patriot. Liderul de la Kiev a mai spus că Ucraina nu a primit avertizări prealabile din partea partenerilor occidentali despre lansarea rachetelor. Potrivit acestuia, sistemele ucrainene au detectat proiectilele abia când acestea se apropiau de capitală. Absența avertizărilor a fost semnalată pentru a doua zi consecutiv.

Atacurile nu s-au limitat la capitală. În regiunea Dnipro, două persoane au murit, inclusiv un copil, în urma loviturilor rusești. În regiunea Zaporojie a fost raportat încă un deces. În Hmelnițk, resturile dronelor au provocat incendii la o întreprindere, la o benzinărie și la două case particulare.

Forțele Aeriene ale Ucrainei anunță că Rusia a lansat, noaptea trecută, 39 de rachete și 128 de drone de diferite tipuri. Până la ora nouă dimineața, apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat sau neutralizat patru rachete și 115 drone. În paralel, armata ucraineană se confruntă cu probleme în utilizarea sistemului de comunicații Starlink. Compania SpaceX a introdus, fără avertisment prealabil, o limită de viteză pentru terminalele serviciului militar Starshield.

Conexiunea poate fi întreruptă atunci când echipamentele se deplasează cu peste 160 de kilometri pe oră, iar întreruperile pot dura între 10 și 20 de secunde. Oficiali și reprezentanți ai sectorului ucrainean de apărare afirmă că mai multe misiuni militare critice au fost afectate, inclusiv operațiuni cu drone de mare viteză. Limitarea a făcut mai dificilă controlarea aparatelor aflate în zbor. Deocamdată, SpaceX nu a oferit public o explicație pentru această măsură.