Un atac masiv cu drone și rachete balistice a lovit în această noapte mai multe regiuni din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski spune că principala țintă a rușilor a fost infrastructura energetică din Kiev și regiune, iar loviturile au lăsat oameni fără electricitate și apă. 3 persoane au murit, inclusiv un copil, iar alte 6 au fost rănite.

Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului.

Victimele au fost înregistrate în districtul Sviatoșîn din Kiev, unde aproximativ 12 locuințe au fost avariate în urma atacului, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În districtul Podilskîi, o clădire „nerezidențială” și un depozit au fost cuprinse de flăcări.

În regiunea Kiev, în afara capitalei, cel puțin un copil a fost găsit mort sub ruinele unei locuințe din orașul Vîșgorod. Un bărbat și o femeie au fost, de asemenea, răniți în urma atacului. În orașul Bucea, din regiunea Kiev, au fost avariate 11 automobile, două depozite și trei locuințe.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că infrastructura energetică din Kiev și regiune a fost principala țintă a atacului nocturn, ceea ce a provocat întreruperi de energie electrică și probleme în alimentarea cu apă. Atacul a avut loc pe fondul intensificării, începând din august, a loviturilor rusești asupra capitalei Ucrainei. În ultima perioadă a trecut la o tactică ce presupune atacuri consecutive asupra Kievului timp de mai multe zile.