Un atac lansat de Rusia în timpul nopții asupra unor obiective energetice din regiunea Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, a lăsat fără energie electrică peste 600.000 de persoane, a anunțat duminică operatorul ucrainean de energie DTEK.

„Unele instalații energetice importante din regiune au fost avariate în urma unui atac desfășurat în timpul nopții”, a transmis compania pe Telegram, scrie news.ro.

Atacuri în mai multe regiuni ale Ucrainei

Sâmbătă, mai multe regiuni din Ucraina au fost vizate de atacuri cu drone și rachete, în urma cărora cel puțin nouă persoane au fost rănite. Atacurile au avut loc în contextul în care Kievul și Moscova se pregătesc pentru o nouă rundă de discuții cu Statele Unite, programată săptămâna viitoare.

Negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA urmează să se întâlnească marți, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru discuții privind încheierea războiului. Aceasta ar urma să fie a patra rundă de negocieri mediate de administrația Trump, după cea mai recentă întâlnire, desfășurată la Geneva, în februarie.

Guvernele occidentale care susțin inițiativa de pace caută noi soluții pentru depășirea impasului diplomatic, recunoscând, în același timp, că problemele teritoriale și cele legate de securitate rămân nerezolvate, scrie știrileprotv.ro.