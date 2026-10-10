Atacurile aeriene rusești asupra orașului Zaporojie din sud-estul Ucrainei, care au avut loc sâmbătă dimineața, au provocat moartea a cel puțin 11 persoane, dintre care trei copii, potrivit autorităților ucrainene, citate de France Presse.

UPDATE 13:03 „Bilanțul atacurilor aeriene asupra orașului Zaporijiecontinuă să se agraveze. Până în prezent, unsprezece civili au fost uciși. Printre aceștia se află trei copii”, a declarat șeful administrației militare regionale, Mykhailo Semikin.

„Echipele de salvare continuă să caute persoane sub dărâmăturile clădirilor distruse”, a adăugat el, la câteva ore după atacul care a avut loc în zori asupra acestei capitale regionale, situată la doar câteva zeci de kilometri de linia frontului.

Daniil Pichkin, un voluntar, a ajuns devreme împreună cu echipa sa la unul dintre locurile afectate.

„Am văzut oameni sub dărâmături; era vorba de o femeie, soțul ei și un copil”, a declarat el pentru AFP.

Două persoane au putut fi salvate din dărâmături, a continuat el, „din păcate, o fetiță a murit”.

Iryna, în vârstă de 69 de ani, locuitoare a uneia dintre clădirile lovite de atac, a povestit că abia a avut timp să se refugieze în toaletă după ce a văzut avertismentele privind un bombardament iminent.

Vecinii ei, un cuplu de prieteni, au fost uciși. „Aveau 75 de ani. Au fost proiectați pur și simplu pe stradă. Nu au supraviețuit până la spital”, a declarat ea pentru AFP.

Blocuri lovite de bombe ghidate

Bilanțul anterior, anunțat de Ivan Fedorov, copreședinte al Consiliului de Apărare al regiunii , era de opt morți . Atacul a provocat și cel puțin 16 răniți, iar 12 persoane sunt încă date dispărute, a adăugat acesta.

„În această dimineață devreme, forțele ruse au lansat cinci bombe aeriene ghidate asupra cartierelor rezidențiale ale capitalei regionale (Zaporojie). Două dintre acestea au lovit clădiri de locuințe”, a precizat poliția națională într-un comunicat.

Persoane au fost salvate din dărâmături de către serviciile de urgență ucrainene, a potrivit unui reporter France Presse de la fața locului.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra teritoriului ucrainean în ultimele luni, provocând un număr tot mai mare de victime civile.

Eforturile diplomatice, cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt invaziei rusești a Ucrainei, care durează de peste patru ani, nu au dat încă niciun rezultat, scrie hotnews.ro