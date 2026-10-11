Atacurile rusești au lovit din nou orașe și localități din Ucraina. La Odesa, au fost avariate clădiri administrative și locuințe, iar în regiunea Kievului, o întreprindere a fost cuprinsă de flăcări după un atac aerian. În paralel, un atac cu drone asupra unui centru de date al companiei Yandex, din regiunea rusă Vladimir, a provocat oprirea completă a instalației și perturbarea mai multor servicii digitale.

Clădiri avariate, geamuri sparte și intervenții ale echipelor de salvare. Odesa a fost atacată de două ori noaptea trecută.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina, o clădire administrativă a suferit pagube importante, iar suflul exploziilor și schijele au spart peste o sută de geamuri la imobilele din apropiere. Ulterior, un atac a avariat și o casă cu două etaje.

În regiunea Kievului, un atac rusesc a provocat un incendiu de proporții la o întreprindere industrială din Bucea. În imagini se văd coloane uriașe de fum negru, care se ridică deasupra zonei industriale.

În același timp, în Rusia, un atac cu drone a scos din funcțiune centrul de date al companiei Yandex din regiunea Vladimir. Compania a confirmat că infrastructura instalației a fost avariată și că activitatea centrului a fost oprită complet.

Incidentul a provocat probleme pentru mai multe servicii digitale. Utilizatorii au semnalat întreruperi la aplicațiile Yandex, inclusiv serviciile de navigație și transport, platforma de muzică și alte produse online.

„Ce se întâmplă cu Yandex? Nu pot să comand niciun taxi. Yandex muzica nu mai funcționează, acum îmi vin recomandări la muzică rusească, pe care nu o suport.”

Centrul din Vladimir este al treilea obiectiv Yandex afectat de atacuri într-un interval scurt. Reuters relatează că, în zilele precedente, au fost avariate și alte centre de date ale companiei, inclusiv unul din regiunea Riazan. Atacurile au afectat infrastructura tehnologică a companiei, care joacă un rol important în serviciile digitale și în dezvoltarea inteligenței artificiale din Rusia.

