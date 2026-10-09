Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, din 8 octombrie, au provocat pene extinse de curent în capitala Kiev, un oraș cu peste trei milioane de locuitori.

„A avut loc un atac asupra unei instalații energetice importante pentru orașul Kiev”, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal. Acesta a precizat că specialiștii fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în cel mai scurt timp.

Penele de curent au afectat mai multe zone ale orașului, inclusiv cartierele Podil, Pecersk și Solomianski, dar și sectoare de pe malul stâng al râului Nipru. În unele regiuni, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită treptat, însă alte zone au rămas fără curent.

Circulația trenurilor și funcționarea scărilor rulante din metrou au fost întrerupte

Din cauza lipsei de electricitate, circulația trenurilor și funcționarea scărilor rulante din metrou au fost întrerupte temporar. Au fost afectate și unele rute de transport public, iar locuitorii au întâmpinat dificultăți în deplasare. În anumite zone, autoritățile au încercat să înlocuiască transportul suspendat cu autobuze.

Problemele au afectat și rețeaua de apă

În mai multe cartiere de pe malul drept al Niprului, presiunea din conducte a scăzut, iar locuitorii au fost avertizați că s-ar putea confrunta cu întreruperi. Deși echipamentele de pompare au fost repornite în cursul serii, restabilirea presiunii normale în întreaga rețea urma să dureze.

Compania energetică DTEK a anunțat deconectări de urgență în mai multe localități din regiunea Kiev, inclusiv în raioanele Bucea, Vîșhorod, Brovarî și Borîspil. Operatorul Ukrenergo a avertizat, la rândul său, că pe 9 octombrie vor fi aplicate restricții privind consumul de electricitate în anumite regiuni ale Ucrainei.

Întreruperile au avut loc după noi atacuri rusești cu drone asupra Kievului și a regiunii din jurul capitalei. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au provocat victime în rândul civililor și au avariat clădiri și infrastructură. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că patru persoane au murit, iar cel puțin 19 au fost rănite în urma atacurilor din 8 octombrie.

Autoritățile regionale au declarat că Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii energetice, vizând inclusiv liniile electrice și transformatoarele.

Peste 70 de morți în două zile de atacuri rusești

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat SUA că nu sunt dispuse să ajute Ucraina, după ce un atac cu bombe ruseşti a ucis joi cel puţin 35 de persoane în estul ţării, ridicând numărul victimelor din ultimele două zile la peste 70, transmite Reuters.

La câteva ore după ce atacul asupra oraşului asediat Kramatorsk a distrus două autobuze, Zelenski a criticat eforturile Washingtonului de a menţine legături economice cu Rusia, în timp ce încearcă să medieze războiul care durează de peste patru ani.

Autorităţile locale au raportat un nou atac cu drone în seara zilei, în urma căruia au murit două persoane. Astfel, numărul total al victimelor din oraş a ajuns la 35.

Autorităţile locale au raportat că o bombă rusească ghidată a ucis două persoane într-un sat din sud-estul regiunii Dnipropetrovsk, iar o persoană a murit în oraşul Ivano-Frankivsk, din vestul ţării.

Atacurile au avut loc la o zi după ce un atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete a ucis zeci de persoane în toată Ucraina - dintre care 22 într-o clădire de locuinţe din oraşul Prîlukî, situat în centrul ţării, la aproximativ ⁠130 km est de Kiev.

În declaraţia sa de la începutul serii, Zelenski a afirmat că 78 de persoane au fost ucise şi 215 rănite în urma atacurilor din ultimele două zile pe teritoriul Ucrainei.

În declaraţia făcută reporterilor din Prîlukî, liderul ucrainean a îndemnat SUA să dea curs solicitărilor sale de a extinde accesul Ucrainei la serviciul de sateliţi Starlink, pentru a o ajuta să ţintească lansatoarele de rachete balistice ruseşti.

Zelenski, mesaj dur pentru Trump: „Deschideți Starlink pentru Ucraina”

„Deschideţi Starlink pentru Ucraina. L-aţi deschis când aţi răspuns la ameninţările Iranului... Am spus destul de deschis - daţi-ni-l, ajutaţi-ne să ne apărăm spaţiul aerian şi să dominăm acolo. Şi atunci Putin se va aşeza la masa negocierilor”, a transmis el într-o declaraţie plină de emoţie.