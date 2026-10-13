Activitatea boților ruși pe internet ar fi scăzut semnificativ după ce dronele ucrainene au lovit trei centre de date ale companiei Yandex din Rusia. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a atras atenția asupra acestui fenomen la Forumul de Securitate de la Varșovia, în Polonia, afirmând că schimbarea a fost observată pe scară largă.

Potrivit UNITED24 Media, datele serviciului Cloudflare Radar indică o scădere bruscă a traficului automatizat provenit din rețeaua Yandex după 8 octombrie. Pe 11 octombrie, acesta ar fi ajuns la o fracțiune din nivelul înregistrat cu o săptămână înainte.

Scăderea a fost observată după atacurile cu drone asupra unor centre de date Yandex din regiunile Reazan, Kaluga și Vladimir, desfășurate între 8 și 11 octombrie. Loviturile au afectat infrastructura companiei și au provocat întreruperi ale unor servicii digitale.

Zelenski a vorbit despre rețelele de boți folosite de Rusia pentru a influența discuțiile de pe internet și a răspândi mesaje de propagandă. Totuși, datele disponibile nu demonstrează că atacurile au scos din funcțiune în mod direct aceste rețele. Traficul automatizat include și activități obișnuite, precum indexarea paginilor web de către motoarele de căutare.

Întreruperile au alimentat și speculațiile privind posibile legături între infrastructura digitală rusească și campaniile de influență politică din Europa, inclusiv cele asociate partidului german Alternativa pentru Germania. Deocamdată, nu există dovezi verificate independent care să confirme că atacurile au redus activitatea boților folosiți pentru propagandă sau susținerea online a partidului.