De astăzi intră în vigoare armistițiul temporar din orașul ucrainean Oleșki, ocupat de ruși. Acest acord ar urma să permită evacuarea civililor și livrarea ajutoarelor umanitare. Două femei însă nu au mai putut aștepta deschiderea unui coridor sigur. Acum o săptămână, ele au reușit să fugă de acolo pe biciclete, riscându-și viața printre mine și soldați ruși.

După șapte zile de drum, Vera și Alina au ajuns în sfârșit în siguranță, la granița cu Ucraina. Cele două prietene au fugit din Oleșki, un oraș din regiunea Herson, ocupat de trupele ruse încă din primele zile ale invaziei pe scară largă. Prima parte a evadării au făcut-o pe biciclete. Pentru a nu atrage atenția, femeile s-au ascuns printre comercianții care se îndreptau spre Radensk, o localitate din apropiere.

„Cea mai grea parte a fost drumul de la Oleșki până la Radensk. După aceea, totul a fost minunat. Pur și simplu, am fost transportate dintr-un loc în altul.”

Drumul lor a fost urmărit de dronele Brigăzii a 11-a a Gărzii Naționale a Ucrainei, care au încercat să le ofere protecție. Femeile au traversat zone minate și au riscat să fie descoperite de soldații ruși. Ele au traversat aproximativ două mii de kilometri, prin Rusia și Belarus, până la granița cu Ucraina, iar la capătul călătoriei le așteptau rudele pe care nu le mai văzuseră de ani de zile.

„— Spuneți-le oamenilor cum este viața în oraș. Cât de greu este să trăiți acolo?

— Este foarte greu. Oamenii au nevoie de alimente, medicamente și siguranță. În orice moment, cineva își poate pierde casa sau chiar viața.”

Vera și Alina nu sunt singurele care încearcă să scape din teritoriile ocupate. La graniță ajung și alți oameni care au reușit să fugă din localitățile de pe malul stâng al Niprului. Printre ei se numără Nadia și Andrei, care au avut parte de o întâlnire emoționantă cu femeia care i-a ajutat să evadeze. Este vorba despre Ksenia Ahipova, o fostă detectivă de poliție și locuitoare a orașului Oleșki. Oamenii o numesc „îngerul din Oleșki”, pentru că și-a dedicat viața organizării și planificării operațiunilor de evacuare din orașul său și din alte localități ocupate de ruși de pe malul stâng al Niprului. Numai în acest an, Ksenia a ajutat sute de oameni să plece.

Ksenia ARHIPOVA, VOLUNTAR: „Oamenilor le este foarte greu. Sunt îngroziți pentru că deasupra lor zboară drone, pe pământ sunt mine, iar artileria poate lovi în continuare. Pentru ei, este absolut terifiant.”

Între timp, armistițiul intrat în vigoare în Oleșki ar trebui să permită livrarea ajutoarelor umanitare și pregătirea evacuării civililor. Orașul a fost izolat, iar oamenii se confruntă cu lipsuri grave de alimente și medicamente. Potrivit autorităților ucrainene, aproximativ două mii de oameni au rămas acolo.