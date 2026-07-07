Bilanțul celor uciși în atacurile de ieri dimineață, asupra Kievului, a ajuns la 19 de morți. Potrivit armatei ucrainene, din cauza „lipsei grave” de rachete interceptoare, doar jumătate dintre rachetele balistice și de croazieră rusești au fost doborâte. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!



Căutările printre mormanele de moloz, lăsate în urmă de atacul rușilor, continuă.

„Mama mea avea 91 de ani și abia mai putea să meargă, se deplasa cu un cadru. M-a sunat și mi-a spus: „Sasha, arde totul în jur!”. Dar nu mi s-a permis să vin în zonă. Mi s-a spus să aștept până se termină bombardamentele. Iar când am ajuns și am văzut ce e în jur... Cel mai probabil, mama a murit din cauza intoxicației cu fum, în timpul incendiului.”



De la etajul unu, la etajul al treilea, totul era în flăcări. Noi locuim la etajul 19. Toate ferestrele blocului s-au spart.

„Este un coșmar. Să se ducă naibii... Asta le-aș spune lui Putin și tuturor celor ca el.”



Peste 70 de rachete hipersonice, balistice sau de croazieră, dar și mai bine de 400 de drone au atacat Ucraina, cu doar o zi înainte de summitul NATO de la Ankara, unde participă și președintele Volodimir Zelenski. Aproape toate au vizat Kievul.



Volodimir ZELENSKI PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Toate cele șase rachete Kalibr au fost doborâte, iar 31 din cele 33 de rachete de croazieră au fost interceptate, ceea ce înseamnă că ori de câte ori sunt disponibile capabilitățile necesare, luptătorii noștri obțin rate de interceptare foarte mari. Dar singura explicație pentru problema rachetelor balistice este numărul insuficient de interceptoare. Iar acest lucru este valabil mai ales pentru sistemele Patriot. Este pur și simplu absurd ca, în ziua de astăzi, producția de rachete interceptoare să nu fi fost încă extinsă la nivelul necesar pentru a proteja oamenii de teroarea balisticelor.”



Între timp, Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump. Liderii au vorbit la telefon o oră și jumătate, înaintea întrevederii președintelui american cu aliații europeni, la summitul NATO de la Ankara. Trump s-a oferit din nou să medieze un acord, pentru încheierea războiului din Ucraina.

Donald TRUMP,PREȘEDINTELE SUA: „Cred că suntem mai aproape (de încheierea conflictului) decât își dau seama oamenii.”



Dmitrii PESKOV, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL LUI VLADIMIR PUTIN: „Președintele Trump, președintele Statelor Unite, are o poziție destul de consecventă. Toate aceste speculații potrivit cărora și-ar schimba opinia după cum bate vântul sunt, desigur, neadevărate. Cel mai important, (Trump) este deschis să afle de la Putin informațiile de care are nevoie.”



Totuși, Putin nu se arată dispus la compromisuri - chiar dacă atacurile ucrainene asupra infrastructurii de producție a combustibilului din Rusia continuă. Ieri, cea mai mare rafinărie rusească, cea din Omsk, situată la circa 2.500 de kilometri de câmpul de luptă, a fost atacată de dronele ucrainene.

Lipsa carburantului de la benzinării se adâncește. Și cresc tensiunile, în rândul locuitorilor care stau la cozi interminabile, pentru câțiva litri de benzină.