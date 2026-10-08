Dronele ucrainene au lovit, pentru prima dată, un centru de date al companiei ruse Yandex. Atacul a avut loc în regiunea Riazan, provocând un incendiu de proporții și oprirea operațiunilor. Pe de altă parte, în capitala Ucrainei, un om a murit, iar alți cinci au fost răniți în urma atacurilor cu drone din această dimineață.

Este pentru prima dată când un centru de date important al Yandex este lovit într-un atac cu drone. Centrul din regiunea Riazan, este considerat unul dintre cele mai mari ale companiei și găzduiește infrastructură pentru serviciile sale și platforma Yandex Cloud.

După atac, compania a anunțat probleme de alimentare cu energie și suspendarea operațiunilor la centru, iar tehnicienii au început lucrările pentru restabilirea serviciilor afectate. Yandex susține că principalele servicii pentru consumatori nu au fost afectate.

În același timp, Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. Dimineață, la Kiev, resturile unei drone de tip Geran au căzut în apropierea unui bloc de locuințe. O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.

Noaptea trecută, într-o clădire de 12 etaje, un incendiu izbucnit la nivelul etajului zece s-a extins spre etajele superioare. Salvatorii au evacuat 22 de oameni, inclusiv opt copii.

Iar în regiunea Cernigov, salvatorii au lucrat toată noaptea printre ruinele blocului lovit de o rachetă rusească. Bilanțul a ajuns la 22 de morți, printre care cinci copii, iar alte 54 de persoane au fost rănite. Salvatorii au reușit să scoată în viață de sub dărâmături 15 oameni, inclusiv un copil.

La locul tragediei a mers astăzi Volodimir Zelenski, împreună cu ministrul britanic de Externe. Cei doi au vizitat și spitalul în care sunt tratați răniții.

În ultimele săptămâni atacurile rusești au vizat și infrastructura critică. În urma loviturilor rusești, în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de energie, iar la Kiev au fost raportate și probleme cu alimentarea cu apă, după ce unele stații de pompare au rămas fără electricitate.