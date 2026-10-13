Emisarii SUA le-au spus oficialilor ucraineni că acordul care permite exporturile de motorină rusească face parte dintr-o încercare de a readuce Moscova la negocieri pentru soluționarea războiului din Ucraina, au declarat trei persoane familiarizate cu discuția pentru Reuters.

Vineri, în urma unei discuții cu omologul său rus, președintele american Donald Trump a anunțat că a convenit ca Rusia să poată vinde motorină pe piața americană și cea mondială, cu obiectivul de a scădea prețurile pentru fermierii americani. Acest acord a fost criticat de congresmeni democrați și republicani deopotrivă.

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Trump a apărat luni acordul.

Două dintre sursele invocate de Reuters spun că, vineri, într-o întrevedere la Miami, Steve Witkoff și Jared Kushner le-au transmis ucrainenilor că președintele rus Vladimir Putin nu era gata să negocieze încheierea războiului și că acordul privind motorina rusească ar putea contribui la relansarea discuțiilor trilaterale.

O a treia persoană, care a vorbit tot cu condiția anonimatului, susține că SUA le-a transmis ucrainenilor că acordul ar putea atenua poziția Moscovei, inclusiv pentru că „transmite un semnal că Trump este deschis să facă lucruri” cu Rusia.

Ce le-a cerut Trump ucrainenilor

Kushner, care îi este și ginere lui Donald Trump, le-a mai spus ucrainenilor că președintele SUA vrea ca forțele Kievului să nu mai atace rafinăriile rusești, amintindu-le că Washingtonul le-a solicitat acest lucru în mai multe rânduri, spun două dintre sursele Reuters.

Trump susține că aceste atacuri ucrainene duc la creșterea prețurilor globale la carburanți, însă majoritatea experților spun că războiul din Iran este principalul factor care determină costurile ridicate.

„Ideea era ca SUA să poată merge înapoi la Rusia și să spună: «Vedeți, ucrainenii au oprit atacurile și v-am dat acest acord. Acum e rândul vostru să faceți ceva»”, a explicat una dintre persoanele care au discutat cu Reuters.

Trump a anunțat duminică un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, însă înțelegerea nu a fost confirmată de cele două părți, iar Rusia a lovit luni ținte din sectorul ucrainean al energiei.

O persoană apropiată de Kremlin a spus, la rândul său, că acordul privind motorina „este o modalitate de a readuce Rusia” la negocieri. Conform sursei, președintele rus Vladimir Putin se va întoarce la masa discuțiilor doar atunci când „va obține restul de 11% din Donbas, pe care îl poate prezenta pe plan intern drept victorie”.

Ucraina a declarat că nu va ceda teritoriu Rusiei, dar că înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului ar putea constitui baza unui acord de pace.

Scepticism în tabăra ucraineană

Una dintre persoanele familiarizate cu întâlnirea susține că acordul privind motorina este doar o parte dintr-o discuție mai amplă despre cum pot fi readuse Ucraina și Rusia la masa negocierilor și cum poate fi încheiat războiul. Întâlnirea a abordat și garanțiile de securitate pentru Ucraina, a mai spus persoana respectivă, fără a oferi detalii.

Oficialii ucraineni care au participat la discuții au fost sceptici față de abordarea americană, pe care o văd ca pe o folosire a înțelegerilor de afaceri pentru a îmbuna Rusia, au spus cele două persoane informate și o persoană prezentă la întâlnire.

În cadrul reuniunii de la Miami, Kushner și Witkoff le-au subliniat oficialilor ucraineni „tot ceea ce au făcut SUA pentru Ucraina”, a spus una dintre persoane, inclusiv furnizarea de sprijin militar și de informații pentru forțele sale.

Americanii nu au amenințat că vor întrerupe acest sprijin dacă Ucraina refuză să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, au mai spus cele două persoane informate și persoana prezentă la întâlnire.

La discuțiile de la Miami au participat și oficiali europeni, precum și reprezentanți ai Băncii Mondiale în sistem de videoconferință.

Întrevederea a durat câteva ore, iar o parte a discuțiilor s-a concentrat și pe fondurile de reconstrucție pentru Ucraina și pe necesitatea ca Ucraina să își formalizeze planurile de investiții în țară, au precizat persoanele informate cu privire la reuniune.

Ucrainenii au părăsit întâlnirea fără să fi convenit formal asupra vreunui lucru, dar au semnalat că ar fi dispuși să accepte un armistițiu energetic cu condiția ca și Rusia să facă același lucru, scrie hotnews.ro.