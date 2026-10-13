Imagini apocaliptice din cel de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra civililor

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În timp ce Donald Trump anunță un acord „istoric” cu dictatorul rus Vladimir Putin, forțele Kremlinului și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina, dar și asupra blocurilor de locuințe. Noaptea trecută a fost încă una de teroare pentru civilii din Kiev și cei din Harikiv. Elena Pozdîrcă În imaginile surprinse de fotoreporterii Profimedia se pot vedea consecințele imediate ale atacurilor barbare asupra blocurilor de locuințe din cele mai mari două orașe din țara vecină. Reprezentanții autorităților încă numără numărul celor răniți sau care și-au pierdut viața în urma bombardamentelor, scrie digi24.ro. Atac în Ucraina/ Profimedia Atac în Ucraina/ Profimedia Atac în Ucraina/ Profimedia Atac în Ucraina/ Profimedia Atac în Ucraina/ Profimedia