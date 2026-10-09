Kievul este într-o luptă pentru supraviețuire, anunță primarul Vitalii Kliciko. Noapte și dimineață capitala Ucrainei a fost sub atacuri. Dronele rusești au provocat întreruperi de curent în mai multe sectoare ale capitalei. Aflat în vizită în Ucraina, ministrul britanic de Externe a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin suplimentar pentru Kiev. Astăzi, în Statele Unite sunt așteptate noi discuții între negociatorii ucraineni și oficialii americani.

În regiunea Kiev, în raionul Bucea, au fost avariate depozite. Trei persoane au fost rănite.

O drona a căzut pe teritoriul unei școli, în apropiere de Kiev, fiind surprins momentul exploziei.

Printr-o schimbare tactică din ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone în timpul zilei împotriva Kievului, vizând poduri cheie și zone din centrul orașului. Peste 30 de atacuri cu drone și bombe aeriene ghidate au fost raportate în regiunea Dnipro. Au fost avariate case, clădiri administrative și automobile.

14 persoane au fost rănite în urma atacului rusesc asupra orașului Zaporojie. Printre victime se numără un copil și un polițist. O persoană a murit.

La Cernigov, o dronă a lovit direct un hipermarket, provocând un incendiu puternic.

Atacurile au vizat și regiunea Odesa. În oraș, suflul exploziei a spart geamurile și a avariat fațada unui bloc de locuințe, însă nu au fost raportate victime.

Rusia și-a întețit raidurile aeriene asupra Ucrainei - zeci de oameni și-au pierdut viața în ultimele zile, în atacuri asupra unor ținte civile. Aflat în vizită în Ucraina, ministrul britanic de Externe a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin suplimentar pentru Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea intensifica atacurile zilnice cu rachete și drone, pe măsură ce se apropie iarna.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI „Lui Putin îi convine această situație, pentru că, dacă vrea să se așeze la masa negocierilor, ar trebui să se gândească la modalități de reducere a tensiunilor. El gândește însă în direcția opusă. Vrea să escaladeze cât mai mult posibil. De aceea trebuie să lucrăm cu toții împreună. Europenii nu îl pot presa singuri, dar ne pot ajuta, iar acest lucru îl va împinge spre negocieri."



Din Portugalia, secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat însă că lipsa unui acord ar putea duce la extinderea conflictului.



Marco RUBIO, SECRETARUL AMERICAN DE STAT „Această escaladare s-ar putea transforma într-o campanie de sabotaj în țările vecine, membre NATO. Ar putea însemna atacurile despre care vorbiți. Ar putea fi și o serie de alte acțiuni care ar transforma rapid un război între două țări într-un conflict regional mult mai amplu și mult mai periculos."

O delegație ucraineană ajunge astăzi în Statele Unite pentru discuții cu oficialii americani. Volodimir Zelenski vrea să ceară Washingtonului să pună mai multă presiune pe Rusia și critică negocierile americano-ruse privind viitoare proiecte economice comune. Emisarii lui Donald Trump ar putea merge la Moscova, la sfârșitul lunii octombrie, pentru discuții cu Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina. Administrația americană ar urmări obținerea unui progres diplomatic înainte de venirea iernii. Deocamdată, însă, Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să accepte un armistițiu.