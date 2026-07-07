Ucraina intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii ruse. Pentru prima dată, a fost lovită rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia și ultima dintre marile rafinării care nu fusese afectată până acum. Înaintea Summitului NATO, Kievul a lansat și un atac masiv cu peste 430 de drone spre Moscova, iar autoritățile ruse susțin că 36 au fost doborâte în apropierea capitalei.

Imagini cu rafinăria în flăcări, care are o capacitate de procesare de 22 de milioane de tone de petrol pe an, au fost publicate de canalele de Telegram ucrainene.

Agenția Federală Rusă pentru Transport Aerian a instituit, pentru prima dată, restricții de zbor pe aeroportul din Omsk, situat la aproximativ 2500 de kilometri de granița cu Ucraina. Martorii susțin că șapte drone au atacat instalația și că niciuna dintre ele nu ar fi fost interceptată.

Atacul asupra rafinăriei din Omsk reprezintă cea mai îndepărtată lovitură din seria atacurilor asupra infrastructurii petroliere ruse, campanie care, a redus procesarea petrolului în Rusia la cel mai scăzut nivel de la începutul anilor 2000 și a contribuit la apariția unei crize de carburanți în regiuni întinse, de la Kamceatka până la Kaliningrad.

După lovitura asupra rafinăriei din Omsk, în Rusia nu a mai rămas nicio rafinărie din topul celor mai mari zece care să nu fi fost atacată în cursul acestui an.

Forțele Armate ale Ucrainei au atacat și infrastructura de gaze din Belgorod. Această instalație este responsabilă de transportul gazelor în regiune.

În urma atacului, în Belgorod au avut loc întreruperi ale alimentării cu gaze, electricitate și apă.

Pentru a doua zi consecutiv, forțele ucrainene au atacat petroliere rusești în Marea Azov, care încercau să livreze combustibil Crimeii, peninsula care a fost cufundată în întuneric după ce Forțele Armate Ucrainene au lovit infrastructura sa energetică. Șeful Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot a anunțat distrugerea a opt petroliere ale flotei din umbră a Rusiei în noaptea de 7 iulie.

Aceste atacuri cu drone ucrainene vin la scurt timp după bombardamentele ruseşti deosebit de intense împotriva Ucrainei, soldate cu cel puţin 40 de morţi, majoritatea la Kiev. În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanţează efortul de război al Moscovei.