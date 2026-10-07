Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că este inevitabilă cucerirea de către ruși a regiunii Donbas din estul Ucrainei și că se va produce mai repede decât crede Kievul. Tendințele recente de pe câmpul de luptă prezintă o imagine diferită, relatează New York Times.

O contraofensivă ucraineană care durează de câteva luni în partea de nord a Donbasului a zădărnicit eforturile Rusiei de a încercui orașele rămase sub control ucrainean. Potrivit analiștilor occidentali, Rusia a pierdut teritorii însemnate în timpul campaniei ucrainene, pe care Kievul o numește „Operațiunea Vivaldi”.

În sudul Donbasului, Rusia continuă să lanseze atacuri violente pentru a străpunge liniile ucrainene. Însă Kievul și-a reorganizat apărarea în această zonă și a reușit până acum să împiedice armata rusă să avanseze mai departe în eforturile sale de a încercui marile orașe din Donbas.

La un nivel mai larg, avansul rus pe teritoriul Ucrainei a încetinit semnificativ în 2026 față de ritmul deja extrem de lent înregistrat anul trecut. Luna septembrie a fost cea mai slabă lună din punctul de vedere al câștigurilor teritoriale nete ale Rusiei în Ucraina, începând cu iunie 2023, potrivit firmei de cercetare Black Bird Group, cu sediul în Finlanda.

În luna septembrie, Rusia a pierdut 190 km², arată un grafic realizat de Black Bird care prezintă cum a involuat campania de cuceriri a Rusiei.

Grafic: Black Bird Group

Versiunea prezentată de Moscova

Datele prezentate de Black Bird contrazic versiunea prezentată de Ministerul Apărării din Rusia, care a declarat pe 19 septembrie că Rusia a capturat peste 2.000 de mile pătrate. Chiar și bloggerii militari ruși ultranaționaliști au contestat această afirmație, exprimându-și îngrijorarea că efortul Rusiei de a înconjura așa-numitele „orașe-fortărețe” din Donbas eșuează.

Câștigurile ucrainene au venit într-un moment în care ambele părți au încercat să depășească un impas aproape total din cauza prezenței permanente a dronelor care au schimbat modul în care se desfășoară conflictul.

George Barros, analist senior la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, a declarat pentru ziarul american că operațiunea „Vivaldi” demonstrează că deplasarea mecanizată rămâne posibilă chiar și sub supravegherea intensă a dronelor. Cu toate acestea, Ucrainei i-au trebuit luni întregi de pregătiri pentru a recâștiga doar o mică parte din teritoriul pierdut.

Cucerirea Donbasului, o condiție obligatorie pentru Putin

Vladimir Putin a numit controlul complet asupra regiunii Donbas, fie prin forță fie printr-o concesie a Ucrainei, drept o condiție nenegociabilă pentru oprirea războiului. Donețk și Luhansk, care formează Donbas, au fost deja alipite la Rusia printr-un referendum nerecunoscut la nivel internațional.

Ucraina a respins propunerile administrației Trump de a ceda teritoriile pe care Rusia nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă.

Având în vedere că obiectivele sale din Donbas nu au fost încă atinse, Moscova și-a intensificat atacurile aeriene împotriva orașelor ucrainene, folosindu-și avantajul în materie de rachete și drone pentru a bombarda Kievul. Oficialii ucraineni califică acest lucru drept o campanie de terorism menită să zdrobească voința de luptă a țării.

Situația de pe front

Pe măsură ce forțele ruse au avansat în acest an în zonele situate la est de orașele Sloviansk și Kramatorsk, care formează „centura fortificată”, și au pătruns în Kostiantinivka dinspre sud, Ucraina pregătea o contraofensivă în nord.

Înainte de a lansa acțiuni ofensive, forțele ucrainene au trebuit mai întâi să-și stabilizeze liniile defensive, oprind avansul lent al Rusiei în nordul Donbasului, afirmațiilor unor comandanți ucraineni. Abia atunci, spune ei, au fost create condițiile necesare.

Armata ucraineană a vizat infrastructura logistică rusă, extinzând o campanie de atacuri cu rază medie de acțiune îndreptată împotriva drumurilor și căilor ferate care asigură aprovizionarea trupelor și a materialului militar rus pe câmpul de luptă.

În cadrul acestui efort, Ucraina a distrus un oleoduct, întrerupând accesul la combustibilul de care Rusia avea nevoie pentru a desfășura operațiuni de supraveghere pe câmpul de luptă, a declarat locotenent-colonelul Petro Horbatenko din cadrul celui de-al Treilea Corp de Armată, care a condus contraofensiva.

Atacuri combinate cu drone și vehicule blindate

Trupele ucrainene s-au concentrat, de asemenea, pe eliminarea soldaților ruși de elită ruși care operează drone. Kievul a folosit informații de interceptare a semnalelor pentru a le localiza și ataca pozițiile și adăposturile.

Un al treilea element al pregătirilor ucrainene a implicat minele, a spus colonelul Horbatenko. Ucraina a folosit sisteme robotizate avansate de dezamorsare a minelor pentru a elibera căile de acces pentru trupele sale, a spus el. De asemenea, a saturat rutele de aprovizionare rusești cu mine amplasate de drone. Odată ce totul a fost pregătit, Ucraina și-a început ofensiva.

În spatele liniilor frontului, dronele terestre au provocat distrugeri semnificative. În același timp, Ucraina a avansat de-a lungul frontului cu vehicule blindate, în încercarea de a elibera pozițiile rusești buncăr cu buncăr, au declarat comandanții.

Vehiculele blindate, a căror utilizare pe câmpul de luptă a scăzut din cauza vulnerabilității lor față de drone, erau protejate de un blindaj reactiv îmbunătățit. Un astfel de blindaj folosește explozii controlate pentru a respinge dronele care avansează, au spus comandanții.

Soldații ucraineni au afirmat că rușii, luați prin surprindere, au trimis adesea întăriri în zonele în care forțele ucrainene avansaseră deja, ceea ce a dus la ambuscade.

Volodimir Zelenski a declarat că, până în prezent, peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși în cadrul operațiunii, iar alți 250 au fost capturați. New York Times spune că nu a putut verifica în mod independent aceste cifre. Ucraina nu face publice date privind propriile pierderi, scrie Hotnews.