Elon Musk susține că orice restricții impuse sistemului militar Starshield, folosit de Ucraina, sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Declarația vine după ce Kievul a acuzat limitarea comunicațiilor prin satelit, care a afectat operațiunile militare și misiunile cu drone. Într-un interviu pentru Financial Times, Volodimir Zelenski a afirmat că încetinirea conexiunii nu a fost o problemă tehnică, ci o decizie intenționată.

Elon Musk spune că nu compania sa decide cum poate fi folosit sistemul militar Starshield. Într-o postare pe X, miliardarul a afirmat că rețeaua este deținută și controlată de guvernul american, iar orice restricții privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata Statelor Unite și, în ultimă instanță, de președinte.

Declarația vine după ce Volodimir Zelenski a acuzat că încetinirea conexiunii a afectat capacitatea armatei ucrainene de a desfășura operațiuni pe front. Într-un interviu pentru Financial Times, liderul de la Kiev a respins explicația unei defecțiuni tehnice.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Starlink a fost încetinit. Nu a fost o problemă tehnică, a fost o decizie intenționată. Am văzut acest lucru peste tot în Ucraina, inclusiv pe câmpul de luptă, unde folosim sistemul pentru atacuri cu drone. Când trebuie să le ducem soldaților blocați în zonele gri mâncare și apă, logistica devine esențială.”

Pentru militarii ucraineni, efectele nu se limitează la transmiterea mesajelor. Conexiunea este folosită și pentru coordonarea dronelor de atac și a celor de interceptare, trimise să doboare aparatele rusești. Restricțiile de viteză pot întrerupe legătura cu terminalele montate pe dronele care se deplasează rapid, perturbând misiunile și reducând capacitatea de reacție a armatei.

Glenn IGNAZIO, MAIOR ÎN REZERVĂ AL FORȚELOR AERIENE ALE SUA: „În plus, aceste sisteme dispun de anumite capacități de imagistică pentru detectarea în infraroșu și pentru comandă și control. Sunt mai robuste, oferă o conexiune mai bună și au echipamente optice care pot detecta lansările de rachete și alte amenințări.”

Starshield este versiunea militară a tehnologiei dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk. Spre deosebire de Starlink, serviciul comercial de internet prin satelit, Starshield este conceput pentru instituții guvernamentale și operațiuni de securitate națională. Sistemul oferă comunicații securizate și poate integra echipamente pentru observarea Pământului.