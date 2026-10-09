Președintele SUA, Donald Trump, își trimite emisarii la Miami, unde aceștia se vor întâlni vineri cu negociatorii ucraineni și oficiali europeni pentru a discuta noi propuneri menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Obiectivul este elaborarea unei propuneri comune pentru încheierea conflictului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat negocierile după ce un atac rusesc asupra unor autobuze în orașul Kramatorsk, aflat pe linia frontului, s-a soldat cu moartea a 30 de persoane. Atacul s-a numărat printre cele mai sângeroase din ultimele săptămâni.

„Echipa ucraineană de negociere urmează să se întâlnească vineri, în Statele Unite, cu Jared Kushner și Steve Witkoff”, a declarat Zelenski joi. El a precizat că discuțiile sunt planificate pentru două zile și că Ucraina speră să i se alăture și o echipă europeană, scrie France24.

Cine va face parte din delegația ucraineană?

Din delegația ucraineană vor face parte șeful administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, Rustem Umerov, Serghei Kisliția și David Arakhamia.

Emisarii vor prezenta idei și propuneri

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor prezenta idei și propuneri dezvoltate în urma discuțiilor recente cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei. La reuniune au fost invitați și consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și oficiali ai NATO și ai Uniunii Europene.

Printre subiectele de pe agendă se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina și un plan pentru redresarea economică și prosperitatea țării după război.

Statele europene sunt nemulțumiți de costurile ridicate la energie

Oficialii americani au declarat că statele europene și-au exprimat nemulțumirea față de costurile ridicate ale energiei și alte efecte economice ale conflictului. Potrivit unei surse americane citate de AFP, apropierea iernii sporește presiunea pentru găsirea unei soluții.

„Toți sunt îngrijorați de iarnă. Va fi o iarnă dificilă dacă războiul nu se oprește”, a declarat sursa.

Eforturile diplomatice conduse de Statele Unite nu au înregistrat până acum progrese decisive. Washingtonul încearcă să organizeze negocieri trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina, iar Kremlinul a declarat anterior că o nouă rundă de discuții ar putea avea loc în octombrie.