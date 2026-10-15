Trei oameni au fost răniți după ce Rusia a atacat cu o dronă de tip „Shahed” un magazin din regiunea Odesa, Ucraina. Clădirea a fost parțial distrusă, iar mai multe automobile au fost avariate, a scris președintele ucrainean pe contul său de X.

Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a cerut partenerilor internaționali să continue sprijinul pentru apărarea țării.

„Nici măcar o oră de liniște”, a scris Zelenski pe X , care a subliniat că Ucraina are nevoie de ajutor pentru a se apăra de atacurile rusești.

Zelenski cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei

Președintele ucrainean a afirmat că atacul reprezintă un răspuns al Moscovei la semnalele primite din partea Statelor Unite, pe care le-a descris drept îngrijorătoare în contextul unei posibile relaxări a sancțiunilor.

Zelenski a insistat că restricțiile impuse de SUA, Uniunea Europeană și alți parteneri nu trebuie ridicate, întrucât războiul împotriva Ucrainei continuă.

„Rusia trebuie să pună capăt măcelului pe care l-a început și pe care îl continuă deja de 1.695 de zile. Bani suplimentari pentru ucideri nu vor ajuta la acest lucru”, a transmis liderul ucrainean.

Acesta a adăugat că este nevoie de fermitate și a susținut că Statele Unite sunt mai puternice decât teroarea rusă.

Imaginile surprinse dintr-un vehicul de martori arată magazinul cuprins de flăcări, în timp ce un nor dens de fum negru se ridică deasupra orașului.

Ucraina a distrus șase avioane

Marina ucraineană a anunțat joi dimineață că a distrus șase avioane militare rusești de tip Su-34M în cadrul unui atac desfășurat în timpul nopții asupra aerodromului Borisoglebsk din regiunea Voronej a Rusiei.

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Atac masiv asupra Kievului

Totodată, Kievul a fost ieri ținta unui atac masiv cu rachete balistice și drone rusești, care a provocat incendii, distrugeri și întreruperi de curent. Un bloc de nouă etaje a fost cuprins de flăcări, iar locuitorii au fost evacuați din clădire. Cel puțin trei oameni au murit în capitala Ucrainei, iar peste 20 au fost răniți, inclusiv un copil. Președintele Volodimir Zelenski spune că atacul a vizat infrastructura energetică. Kievul reclamă și faptul că aliații occidentali nu au avertizat Kievul în legătură cu lansarea rachetelor balistice.

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