Kievul a lansat în curusl nopții peste 650 de drone spre obiective strategice din regiunea capitalei ruse. Dronele au vizat în mod special instalația petrolieră Volodarsk, situată la 40 de km de centrul Moscovei. Complexul are o importanță majoră pentru infrastructura energetică regională întrucât gestionează trei milioane de tone de produse petroliere anual și este cel mai mare depozit petrolier din regiune. Conductele sale sunt conectate inclusiv la aeroporturile importante din zona capitalei ruse.

Atac masiv asupra regiunii Moscova. O rafinărie de petrol din Volodarsk ar fi fost cuprinsă de flăcări.

Mai multe drone ar fi pătruns în regiune simultan, din direcții diferite. Exploziile și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană ar fi fost auzite în regiune timp de aproximativ o oră. Rafinăria de petrol este una dintre cele mai mari zece rafinării din Rusia. Potrivit unor informații publicate în presa rusă, militarii ruși au fost surprinși în timp ce o grupă mobilă doboară o dronă ucraineană chiar deasupra Moscovei. Din imaginile apărute online se vede cum militarii folosesc o armă antitanc pentru a lovi drona.

Totodată mai multe regiuni din Ucraina au fost ținta unor noi atacuri rusești.

Un atac asupra unui bloc de locuințe din Zaporojie s-a soldat cu cinci răniți. Printre victime sunt trei bărbați și două femei, iar mai mulți locatari au fost salvați din clădirea cuprinsă de fum.

Sunt victime și în Krivoi Rog, Kramatorsk și Sumî, iar o navă comercială din Marea Neagră a fost lovită și a luat foc. Atacurile au provocat și noi probleme pentru sistemul energetic ucrainean.

După ce, săptămâna trecută, rușii au bombardat în mod repetat infrastructură critică din Kiev, președintele Zelenski a avertizat că Ucraina își va înteți loviturile asupra instalațiilor petroliere ale Rusiei.

Atacurile cu drone asupra infrastructurii aflate la sute de kilometri de linia frontului au devenit o componentă tot mai importantă a războiului, Ucraina încercând astfel să transfere o parte din presiunea conflictului în interiorul teritoriului rus.