Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este clar că Vladimir Putin „nu citește Truth Social”, într-o aparentă aluzie la adresa lui Donald Trump, după ce președintele SUA a anunțat un armistițiu energetic pe care Rusia nu l-a respectat încă, relatează TVPWorld.

Trump a scris duminică pe platforma sa Truth Social că Rusia și Ucraina au convenit asupra încetării imediate a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Luni, vorbind de la distanță la Forumul de Securitate de la Varșovia, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a susținut imediat anunțul lui Trump, dar că Rusia a răspuns cu noi atacuri asupra instalațiilor energetice ucrainene.

„Imediat după publicarea postării, Rusia a lansat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând daune suplimentare sistemului nostru energetic”, a spus Volodimir Zelenski, adăugând: „Era clar că Putin nu citește Truth Social, iar dronele sale Shahed urmează un alt set de instrucțiuni.”

„Așadar, deocamdată, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacurile rusești”, a spus Zelenski.

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Kievul este pregătit pentru un armistițiu reciproc

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina rămâne dispusă să respecte o încetare reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, dar a insistat că și Moscova trebuie să-și demonstreze angajamentul.

„Suntem pregătiți să respectăm un armistițiu energetic dacă Rusia este pregătită să facă același lucru. Suntem de acord dacă și ei sunt de acord, iar noi am demonstrat deja că vorbim serios”, a spus el.

Zelenski a îndemnat Washingtonul să ia măsuri concrete pentru a se asigura că Moscova respectă orice acord, afirmând că un armistițiu energetic ar putea deschide calea către încheierea războiului, care a intrat acum în al cincilea an. „Un armistițiu energetic și alte măsuri pentru a reduce escaladarea și a garanta securitatea sunt cu adevărat necesare aici, în realitate, nu doar pe Truth Social”, a spus el.

„Această încetare a focului în domeniul energetic poate funcționa și poate deveni un pas important către încheierea războiului dacă americanii intervin cu adevărat acum și se asigură că rușii își respectă angajamentele”, a adăugat el.

Zelenski a reiterat, de asemenea, disponibilitatea Kievului de a-și formaliza angajamentul față de armistițiul propus.

„Suntem recunoscători Americii și susținem ideea unui armistițiu energetic”, a spus el.

Forumul de Securitate de la Varșovia este o reuniune anuală a liderilor politici, oficialilor militari și experților în securitate pentru a discuta despre apărarea Europei și provocările în materie de securitate.

Conferința din acest an se concentrează pe războiul Rusiei în Ucraina, consolidarea flancului estic al NATO și viitorul securității europene, scrie digi24.ro.