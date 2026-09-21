Noapte grea la Odesa. Atacuri rusești au vizat din nou regiunea, lovind depozite și infrastructura portuară. Au explodat drone și în regiunea Kiev, iar la Zaporojie cinci oameni au fost răniți. Aici ținta militarilor ruși au fost blocurile de locuit, un centru comercial și o instituție de învățământ.

În imaginile filmate după atacul cu drone din Zaporojie se vede amploarea pagubelor. Două blocuri cu nouă etaje au fost avariate, iar unul dintre incendii a izbucnit într-un centru comercial. A fost afectată și o clădire a unei instituții de învățământ.

Atacul asupra orașului a făcut parte dintr-un val de lovituri care a durat mai multe ore. La Odesa, dronele au vizat din nou regiunea de coastă. În pozele publicate de pompieri se văd urmările loviturilor – clădiri și spații industriale afectate.

Atacurile asupra regiunii Odesa sunt urmărite cu atenție și din cauza apropierii de România. Dronele rusești au vizat în mod repetat infrastructura ucraineană din apropierea Dunării. Noaptea trecută, o țintă aeriană a fost detectată la doar 12 kilometri de Chilia, în apropierea graniței cu România. Și regiunea Kiev a fost atacată. În urma loviturilor au fost raportate incendii și pagube, iar serviciile de intervenție au fost mobilizate în mai multe puncte.

În timp ce Rusia își continuă atacurile asupra orașelor ucrainene, pe front Ucraina încearcă să oprească înaintarea trupelor ruse în nordul regiunii Donețk. Armata ucraineană a confirmat o nouă operațiune ofensivă, numită „Vivaldi”, desfășurată în zona Liman. Operațiunea are ca obiectiv împingerea forțelor ruse dintr-o zonă strategică situată la nord de Liman. Potrivit comandamentului ucrainean, militarii au curățat aproximativ 75 de kilometri pătrați și au recucerit încă aproximativ 10 kilometri pătrați de teritoriu. Ucrainenii spun că au preluat controlul asupra localității Serednie și au eliminat grupuri rusești de infiltrare din alte localități din zonă.

Serednie se află la nord-vest de LIman, iar zona este importantă pentru că luptele de acolo au legătură cu apărarea așa-numitei centuri fortificate din Donețk. Potrivit unei evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au reușit să avanseze în această zonă, pe când trupele ruse au continuat atacurile, dar nu au obținut progrese teritoriale în sectorul Liman în ultimele zile analizate. Moscova urmărește cucerirea întregii regiuni, iar Liman este una dintre direcțiile prin care trupele ruse încearcă să creeze presiune asupra pozițiilor ucrainene.