Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, duminică seară, că Rusia a atacat instalaţii energetice din Ucraina după anunţul lui Trump privind un armistiţiu ruso-ucrainean.

„Ruşii au lovit o centrală electrică din Kiev” şi „ulterior, au avut loc atacuri asupra instalaţiilor energetice din regiunea Harkov. Şi toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce preşedintele SUA a făcut declaraţia sa despre un armistiţiu energetic”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook.

„Chiar acum a avut loc un atac asupra CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului”, a declarat Zelenski în jurul orei locale 20:00.

The Kyiv Independent a scris, citând oficiali ucraineni, că o rachetă rusească a lovit un magazin alimentar dintr-o suburbie a orașului Harkov. Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a anunțat că trei persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite.

Anterior, liderul de la Kiev a declarat că așteaptă detalii despre armistițiul anunțat de Trump de la partea americană și că „Ucraina susține încetarea focului și este importantă să o susțină și Rusia”.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu (Vladimir) Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”, a spus Zelenski într-o declarație separată, în cadrul unui interviu acordat publicației Axios.

Kremlinul nu a avut până la acest moment nicio reacție cu privire la subiect, scrie BBC.

Anunțul lui Trump

Președintele american a anunțat armistițiul într-o postare pe rețeaua Truth Social. „Cu efect imediat a intrat în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu-l încălcați”, a anunțat Donald Trump, duminică, fără să dea alte detalii sau să menționeze interval de timp în care acest armistițiu ar fi valabil.

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Mesajul liderului SUA a venit după ce a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Chiar sâmbătă, Trump l-a atacat dur pe Zelenski și i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri. Ulterior, l-a criticat din nou, spunând că liderul ucrainean „dintr-un motiv sau altul, nu vrea” în încheie niciun acord.

Vineri, Trump a anunțat un controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea masivă de motorină rusească, achizițiile ajungând la 3.000.000 de tone. Zelenski a criticat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul, relatează hotnews.ro.