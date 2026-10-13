Statele Unite și Uniunea Europeană lucrează la un plan de pace pentru Ucraina. Acesta ar putea combina garanții de securitate, bani pentru reconstrucție și reluarea cooperării economice cu Rusia. Negocierile însă se lovesc de o condiție a rușilor. Vladimir Putin ar fi dispus să discute despre pace doar dacă Rusia preia întregul Donbas, inclusiv teritoriile pe care nu le controlează acum.

Potrivit unei analize publicate de The Washington Post, planul discutat de oficialii americani și europeni are patru direcții principale. Prima este reconstrucția Ucrainei, cu implicarea unor instituții financiare și companii de investiții. A doua vizează garanții de securitate din partea Statelor Unite și a statelor europene, în cazul unei noi agresiuni rusești. A treia ar putea însemna reluarea unor legături economice cu Rusia, inclusiv prin transportul petrolului și gazelor către Europa. Iar a patra prevede oprirea luptelor de-a lungul actualei linii a frontului.

Olexlsandr SÎRSKI, FOST COMANDANT-ȘEF AL FORȚELOR ARMATE ALE UCRAINEI: „Principalul criteriu este suprafața de teritoriu ocupată de Rusia.

De exemplu, în primele șase luni ale acestui an, Rusia a ocupat în total 61 de kilometri pătrați. Acest lucru arată că linia frontului s-a stabilizat. Nu ne retragem așa cum am făcut-o în 2024.”

Unul dintre principalele obstacole rămâne însă controlul asupra Donbasului. Potrivit unei surse apropiate Kremlinului, citate de Reuters, Putin ar cere întreaga regiune, inclusiv cele aproximativ 11% din teritoriu aflate încă sub control ucrainean. Kievul refuză să cedeze teritorii suplimentare. Totodată potrivit Politico, Volodimir Zelenski riscă să tensioneze relațiile cu Donald Trump după ce a aprobat noi atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, în pofida solicitărilor Washingtonului de a opri loviturile asupra infrastructurii energetice. Potrivit Politico, o reacție a SUA ar putea afecta sprijinul militar și informațional pentru Ucraina.

Michael CLARKE, ANALIST SKY NEWS: „El (n.red.- Donald Trump) îi amenință că, dacă ucrainenii nu încetează atacurile asupra rafinăriilor, vor exista consecințe. Ar putea opri furnizarea de arme către europeni, pentru ca aceștia să le poată trimite Ucrainei. Ar putea chiar să întrerupă cooperarea în domeniul informațiilor, pe care americanii o asigură în mod obișnuit pentru stabilirea țintelor și desfășurarea operațiunilor militare ale ucrainenilor. Astfel, situația s-a transformat într-o criză politică destul de gravă.”

Politico mai scrie că Donald Trump ar putea încerca să-l determine pe Elon Musk să limiteze accesul armatei ucrainene la Starlink, serviciul de internet prin satelit folosit pentru comunicațiile de pe front. Deocamdată, nu există confirmarea că Washingtonul a cerut oficial întreruperea serviciului, dar Zelenski a scris că în timpul atacului de noaptea trecută aliații americani nu i-au avertizat privind traiectoriile rachelor balsitice.