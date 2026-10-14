În cursul celei mai recente contraofensive, Ucraina a eliberat de sub ocupaţia rusă 16 sate din regiunea Doneţk din est, a afirmat miercuri generalul ucrainean Andrii Bileţki, citat de Reuters.

Corpul 3 de Armată al Ucrainei a efectuat o operaţiune anunţată de luna trecută pentru dislocarea trupelor ruseşti de la nord de oraşul strategic Sloviansk, unul din cele două bastioane principale ale aşa-numitei „centuri de fortăreţe” pe care se bazează apărarea ucraineană din est.

Generalul a declarat că ultimele atacuri ucrainene au mai eliberat trei sate în zona contraofensivei, la circa 30 de km la nord de Sloviansk, numărul de localităţi de unde au fost respinşi ruşii ajungând astfel la 16, pe un teritoriu de 277 de km pătraţi.

Rusia a cerut Ucrainei să renunţe la partea de circa 20% din Doneţk încă neocupată în urma invaziei, ca o condiţie pentru încetarea luptelor. Ritmul ofensivei ruse a încetinit însă în ultimul an.

Într-un mesaj video, Bileţki a susţinut că „planurile Kremlinului de a cuceri regiunile Doneţk şi Lugansk nu vor fi implementate în viitorul previzibil”.

Cele două regiuni formează aşa-numitul Donbas, un bazin industrial bogat în resurse minerale din estul Ucrainei.

Operațiunea Vivaldi

Operaţiunea ucraineană numită Vivaldi, mediatizată insistent, a avut loc contextul încercărilor Ucrainei de a prelua iniţiativa pe teren în al cincilea an de la începutul războiului declanşat de Rusia în februarie 2022. Kievul utilizează în acest scop tehnologii şi tactici noi. Rusia raportează frecvent ocuparea unor sate de pe linia frontului. Reuters nu a fost în măsură să verifice imediat rapoartele de pe câmpul de luptă.

Miercuri, Kievul a acuzat compania SpaceX a magnatului Elon Musk că limitează serviciile sateliţilor de comunicaţii Starlink, împiedicând astfel utilizarea dronelor, în timp ce rachetele ruseşti provoacă pene de curent în Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat că prin continuarea loviturilor împotriva infrastructurii energetice Rusia manifestă o „lipsă de respect ostentativă” faţă de preşedintele american Donald Trump, scrie digi24.ro.