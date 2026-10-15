Ucraina a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, iar din această cauză aproape toate rachetele balistice lansate de Rusia în ultimul atac nu ar fi fost interceptate, relatează CNN, citând o sursă familiarizată cu situația.

În noaptea de marți spre miercuri, armata rusă a atacat infrastructura energetică din Ucraina. Potrivit informațiilor prezentate, au fost lovite trei centrale electrice din Kiev, precum și obiective energetice din Harkov, scrie CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri asupra necesității unor noi livrări de rachete pentru sistemele Patriot, de care Ucraina depinde pentru a intercepta rachetele balistice rusești.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial că stocurile de rachete Patriot au fost epuizate complet.