Ucraina continuă atacurile în adâncul teritoriului rus. Noaptea trecută, dronele au lovit mai multe obiective industriale din regiunea Riazan, unde au izbucnit incendii puternice. Potrivit presei ucrainene, una dintre ținte ar fi fost un centru logistic al gigantului rus Wildberries, companie despre care Kievul susține că sprijină infrastructura militară a Rusiei.

Mai multe instalații industriale din orașul Riazani au fost cuprinse de flăcări în urma unui atac cu drone. Potrivit guvernatorului, regiunii sistemele de apărare antiaeriană au fost activate, iar șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile ruse au confirmat incendii la mai multe obiective industriale provocate de căderea resturilor de drone, fără a preciza ce instalații au fost lovite. Locuitorii au fost îndemnați să rămână în locuințe și să se ferească de ferestre, în timp ce echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiilor.

Presa ucraineană și mai multe canale de monitorizare a conflictului susțin că printre ținte s-a aflat un centru logistic al companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Reuters relatează că Wildberries a confirmat evacuarea depozitului din Riazani, după izbucnirea incendiului.

Atacul face parte din seria de lovituri lansate în ultimele zile asupra infrastructurii logistice a companiei. Potrivit Wildberries, șapte dintre depozitele sale au fost avariate în atacurile recente, ceea ce a redus cu aproximativ 10 la sută capacitatea logistică a companiei și a afectat activitatea a mii de comercianți. Kremlinul analizează inclusiv posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru companie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că, în atacul asupra regiunii Riazan, au fost vizate atât o rafinărie de petrol, cât și un centru logistic.

Potrivit autorităților ucrainene, astfel de obiective sunt vizate deoarece ar avea un rol în susținerea logisticii militare ruse. Moscova respinge aceste acuzații și susține că infrastructura civilă este ținta atacurilor.