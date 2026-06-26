Rusia şi Ucraina au procedat vineri la un nou schimb de prizonieri, câte 160 de fiecare parte, a anunţat ministerul rus al Apărării, transmit AFP şi Reuters.

„O sută şaizeci de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb au fost predaţi 160 de prizonieri de război din Forţele armate ucrainene”, a indicat ministerul într-un comunicat.

Schimburile de prizonieri sunt unul din ultimele domenii de cooperare între Rusia şi Ucraina, şi singurul rezultat concret al negocierilor dintre cele două state.

Schimb de prizonieri/ Telegram

„Operaţiune de influenţă" de 40 de zile

Volodimir Zelenski a anunţat joi o „operaţiune de influenţă” de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei cu scopul de a pune presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului, relatează EFE şi DPA.

Zelenski a anunţat pe conturile sale de social media că s-a întâlnit cu şeful SBU, general-maiorul Ievheni Hmara, care l-a informat despre atacurile cu rază medie şi lungă de acţiune împotriva unor ţinte din spatele liniilor ruse şi despre activităţile de pe front.

„Am aprobat o operaţiune de influenţă de 40 de zile din partea SBU împotriva statului agresor cu scopul de a-l obliga să pună capăt războiului", a dezvăluit preşedintele ucrainean, fără să ofere mai multe detalii despre natura acestei operaţiuni.

În ultimele luni, a subliniat Zelenski, SBU a dat dovada de "cea mai înaltă performanţă" în apărarea poziţiilor ucrainene pe front prin utilizarea mai multor tipuri de drone.

Potrivit mai multor analişti, în ultimele săptămâni, Ucraina a reuşit să-şi îmbunătăţească situaţia pe front, iar Kievul afirmă că, în luna mai, a recuperat mai mult teritoriu decât a pierdut, pentru prima dată din 2023.

În discursul său zilnic către populaţie, preşedintele ucrainean a afirmat miercuri că peste 60 de regiuni din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil din cauza atacurilor ucrainene aproape zilnice cu drone asupra infrastructurilor de rafinare şi stocare a petrolului, transmite știrileprotv.ro.