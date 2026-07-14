Vești bune pentru Ucraina de la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Aliații au decis să sprijine Kievul cu licențe pentru producerea de rachete și muniție antiaeriană. Prezentă în premieră la reuniune, Maia Sandu a cerut intensificarea presiunii economice asupra Rusiei. Totodată, liderii au anunțat organizarea unor exerciții militare în statele vecine cu Ucraina, însă deocamdată nu este clar dacă este luată în calcul și teritoriul țării noastre.

Consolidarea apărării anti-aeriene a Ucrainei a fost principala temă discutată la conferința „Coaliției de voință” de la Paris.

Țara-gazdă a anunțat deja că va oferi Kievului licențe ca să producă interceptoare pentru apărarea anti-aeriană, dar și bombe ghidate și rachete de croazieră. În plus, 8 state europene și Ucraina vor pune resurse la comun pentru a crea un nou sistem de apărare anti-balistică.



Volodimir ZELENSKI PREȘEDINTELE UCRAINEI „Racheta „Freya" poate deveni una dintre contribuțiile noastre comune și importante la protejarea vieților omenești, la consolidarea Europei, la întărirea capacităților globale ale continentului și la prevenirea conflictelor.”

Emmanuel MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI „Acesta este scopul proiectului „Freya", care, prin reunirea capacităților celor opt state participante și ale mai multor companii din industria de apărare, ne va permite să formulăm o ofertă comună și să accelerăm consolidarea protecției Ucrainei în acest domeniu.”

În cadrul planului de creare a unei forțe multinaționale, care urmează să fie desfășurată după încheierea războiului, președintele francez, președintel francez, a anunțat organizarea unor exerciții militare în țările care se învecinează cu Ucraina. Deocamdată, nu este clar dacă Moldova se numără printre țările avute în vedere pentru organizarea exercițiilor militare.

S-a discutat și despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a flotei sale fantomă. De altfel Maia Sandu, prezentă în premieră la reuniunea Coaliției de Voință, a spus că e nevoie de mai multă presiune economică asupra Rusiei — ca să fie lipsită de mijloacele pentru a purta războiul..

Emmanuel MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI „Al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene va viza în mod special sectorul bancar și financiar, complexul militar-industrial și actorii implicați în ocolirea sancțiunilor.”



La Moscova, rușii nu au fost prea încântați de mesajul transmis de aliații Kievului.

Vladimir Putin a avertizat că țara sa își va spori bombardamentele asupra țintelor ucrainene.



VLADIMIR PUTIN, PREȘEDINTELE RUSIEI „Răspunsurile noastre vor fi întotdeauna pe măsură. Oriunde Ucraina va încerca să lovească teritoriul Rusiei, vom răspunde în aceeași manieră, însă loviturile noastre vor fi mult mai puternice. Inamicul va simți acest lucru, îl simte deja, sper, și îl va resimți tot mai intens.”



Liderul de la Kremlin a recunoscut că atacurile Kievului au provocat penurie de carburanți, dar s-a declarat încrezător că situația va reveni la normal.

În ultimele săptămâni, Ucraina a dus o campanie foarte agresivă împotriva rafinăriilor, petrolierelor și terminalelor de combustibil rusești. Atacurile au provocat o criză de combustibil în Crimeea ocupată, dar și în multe alte regiuni rusești.

Oamenii au ajuns să plătească și de 10 ori mai mult pentru un litru de benzină, atunci când au de unde să-l cumpere.