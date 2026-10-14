Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a mai folosit aeroportul din Chișinău pentru deplasarea sa la Londra. Liderul ucrainean a plecat miercuri, 14 octombrie, de pe aeroportul din orașul polonez Rzeszów, relatează presa ucraineană.

Potrivit European Pravda, aeronava prezidențială a decolat din Polonia cu destinația Londra. Astfel, Zelenski a renunțat la ruta de tranzit prin Republica Moldova, utilizată anterior pentru unele dintre deplasările sale externe.

Până în prezent, nu a fost anunțat oficial motivul pentru care președintele ucrainean a ales de această dată aeroportul din Polonia, în locul celui din Chișinău.

Volodimir Zelenski a ales în repetate rânduri Aeroportul Internațional Chișinău ca punct de tranzit pentru vizitele în străinătate. Pe 7 iunie, avionul său a zburat din Rzeszów la Chișinău, de unde și-a continuat drumul spre Londra, iar pe 15 iunie, Zelenski a plecat din capitala Republicii Moldova spre summitul G7 din Franța.

Avionul în care se afla Zelenski, „aproape lovit” de o dronă în momentul decolării din Republica Moldova

Pe 8 septembrie, avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo ar fi fost „aproape lovit” de o dronă în momentul decolării din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, într-o declarație pentru postul public de televiziune NRK.

De partea cealaltă, autoritățile de la Chișinău au oferit o altă perspectivă celor declarate. Și anume că aeronava se afla la sol în acel moment, în condițiile în care spațiul aerian fusese închis din cauza survolării dronei respective. Avionul a decolat abia după ce riscurile au dispărut.

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