Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că nu respectă condițiile privind armistițiul energetic și continuă atacurile asupra infrastructurii Ucrainei. Liderul de la Kiev susține că țara sa este pregătită pentru măsuri concrete de dezescaladare, însă Moscova trebuie să răspundă prin acțiuni similare.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, după întâlnirile echipei de negociere ucrainene în Statele Unite și discuțiile cu reprezentanții administrației americane, Zelenski a declarat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au continuat atât în ziua precedentă, cât și în ziua în care a făcut declarațiile.

Potrivit liderului ucrainean, pe parcursul zilei au fost înregistrate alerte aeriene în mai multe regiuni ale țării, iar armata rusă a lansat drone de tip Shahed și a continuat atacurile cu bombe aeriene.

„Dacă aceste atacuri reprezintă răspunsul Rusiei la declarația președintelui Statelor Unite, înseamnă că rușii au irosit încă o oportunitate de a se apropia de pace”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a reiterat că Ucraina susține un armistițiu în sectorul energetic și este pregătită să îl respecte, în conformitate cu propunerea anunțată de liderul american. În același timp, el a subliniat că Rusia trebuie să întreprindă pași similari.

Zelenski a menționat că echipa ucraineană continuă dialogul cu partea americană la toate nivelurile și că au fost stabilite următoarele etape ale procesului diplomatic. Totodată, liderul de la Kiev a subliniat că presiunile asupra Moscovei sunt esențiale pentru ca eforturile de dezescaladare să aibă rezultate.

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