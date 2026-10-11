Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești ca răspuns la o încetare simetrică a atacurilor din partea Moscovei.



„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia, și numai Rusia. Este deja posibil să se oprească atacurile asupra sectorului energetic, dar Putin refuză să facă acest lucru. Ucraina va fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează să atace infrastructura noastră energetică. Orice măsuri de dezescaladare trebuie să fie reciproce și susținute de garanții reale”, a scrie Zelenski pe Telegram.

Într-un interviu acordat corespondentului VGTRK, Pavel Zarubin, secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a declarat că „Zelenski este în prezent într-o situație de criză”.

Potrivit lui Peskov, președintele ucrainean „cere o abordare mai agresivă față de Rusia” – i s-a acordat transferat „accesul la Starlink, fonduri pentru apărare aeriană și arme cu rază lungă de acțiune”.

„Dar nu așa trebuie să tratezi Rusia”, a adăugat Peskov, scrie știrileprotv.ro