Președintele Volodimir Zelenski a promis că va lua „decizii de personal” în ce privește serviciul de contrainformații al Ucrainei SBU, după izbucnirea unui scandal de corupție care a alimentat furia opiniei publice față de impunitatea oficialilor care comit infracțiuni, scrie Reuters.

În această săptămână, autoritățile anti-corupție au formulat acuzații împotriva mai multor oficiali din sistemul de securitate și ordine publică în ce privește rolul lor în protejarea unei vaste rețele infracționale.

Anchetatorii susțin că gruparea gestiona scheme de escrocherie, făcea trafic de droguri și a produs monedă falsă și țigări cu ajutorul unor angajați de la vârful SBU, ai poliției și procuraturii. Unii dintre ei au contribuit la planificarea unor răpiri sau la comiterea altor fapte violente.

În discursul de seară susținut de Zelenski, acesta a spus că infracțiunile care apara în ancheta Biroului Național Anti-Corupție al Ucrainei (NABU) sunt „rușinoase, absolut inacceptabile”.

Acuzațiile NABU

Potrivit NABU, activitatea ilicită a grupării includea zeci de call centere cu 2.700 de angajați, care fraudau ucraineni și străini, dar și vânzare de substanțe derivate din canabis și producție de țigări contrafăcute și bani falși.

Ancheta, făcută publică pentru prima dată în septembrie și extinsă de atunci, a dus la demisia fostului procuror general Ruslan Kravcenko, după ce autoritățile l-au acuzat pe unul dintre subordonații săi că a ajutat la coordonarea call centerelor. Kravcenko nu a fost acuzat de vreo infracțiune.

La activitatea ilicitată invocată de NABU miercuri au luat parte, potrivit procurorilor, cel puțin 12 persoane.

Instituția a declarat, miercuri, că un înalt oficial al SBU i-a amenințat pe anchetatori cu o armă de foc când aceștia au încercat să facă percheziții autorizate de instanță.

„S-au făcut deja demiteri”

Ancheta este ultima dintr-o serie de dosare care au vizat demnitari și oficiali ucraineni care au scandalizat populația afectată de război.

„S-au făcut deja demiteri din Serviciul de Securitate al Ucrainei și vor fi și alte decizii de personal”, a spus Zelenski adăugând că se așteaptă ca ancheta să aibă rezultate.

Un tribunal ucrainean a dispus vineri arestarea unui fost general SBU în legătură cu acest dosar, după ce doi oficiali din poliție și încă un suspect au fost reținuți la începutul săptămânii.

Zelenski a spus va iniția o nouă lege prin care toți angajații SBU să-și declare public averile. Declarațiile de avere au fost un instrument puternic în monitorizarea corupției în Ucraina, pe care Kievul trebuie să o reducă apreciabil pentru a adera la Uniunea Europeană și pentru a primi în continuare ajutorul financiar de care are nevoie.

Ramura militară a SBU a declnșat atacuri în profunzimea teritoriului Rusiei, pe lângă alte operațiuni îndrăznețe în timpul războiului, însă alte unități au fost acuzate de fapte de corupție și intimidare, scrie hotnews.ro.