Ucraina nu va mai ține cont de cererile lui Donald Trump de a nu ataca rafinăriile de petrol din Rusia, a declarat Volodimir Zelenski. Într-un interviu pentru presa britanică, liderul ucrainean l-a acuzat pe președintele american că a ales tabăra greșită și a spus că se simte trădat de acesta. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cei doi lideri, legate de un posibil acord între SUA și Rusia privind motorina. Azi, Kremlinul a spus că exporturile au și început.

„- Vă simțiți trădat?”

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Sincer, da. Dar este puțin mai complicat decât doar emoțiile sau sentimentele mele. Țara noastră trebuie să supraviețuiască și ne bazăm pe partenerii noștri strategici, Statele Unite și președintele Trump. Este păcat că pierdem un partener puternic.”

Liderul de la Kiev consideră că acordul privind motorina rusească nu aduce neapărat beneficii Statelor Unite, dar îi oferă Kremlinului un avantaj de imagine. Zelenski a respins ideea că această înțelegere ar putea determina Rusia să renunțe la obiectivele sale militare. Dimpotrivă, spune el, Moscova interpretează concesiile drept un semn de slăbiciune din partea Occidentului.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Este dureros când președintele Trump alege o parte, dar nu partea noastră. Suntem de acord ca el să fie la mijloc, dar, dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc, nu de partea greșită. Acum Putin râde, pentru că, pentru el, aceasta este o victorie simplă.”

În acest context, Zelenski a respins și solicitările ca Ucraina să aibă un alt președinte. Donald Trump a susținut public că țara ar trebui să-și schimbe liderul pentru a putea ajunge la un acord de pace.

„- Nu aveți nicio intenție să demisionați, să plecați din funcție?”

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Nu, desigur. Este responsabilitatea mea.”

Zelenski a vorbit și despre problemele apărute la sistemul de comunicații prin satelit Starlink, folosit de armata ucraineană.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Este o mare greșeală. Această decizie va provoca multe pierderi de vieți omenești. Oamenii vor muri, desigur, dacă atacurile continuă și Starlink nu funcționează.”

Zelenski a respins explicația că problemele Starlink ar fi fost doar o defecțiune tehnică și a cerut restabilirea serviciului. El a spus că Ucraina are nevoie de acest sistem atât pentru operațiunile militare, cât și pentru apărarea populației în fața atacurilor rusești. Liderul ucrainean a avertizat că, fără sprijinul partenerilor, apărarea țării devine mai dificilă.