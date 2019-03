Portarul unei echipe engleze de fotbal, care a fost pacalit de un adversar s-a desconcentrat pentru cateva clipe si a devenit tinta glumelor pe retelele de socializare

Faza amuzanta a avut loc in timpul meci din a patra liga engleza de fotbal.

Un atacant al echipei Carlisle, care era aproape de infrangere, a readus bucuria fanilor, dupa ce a dat dovada de viclenie.

In minutul 76, jucatorul a asteptat in preajma liniei portii pina ce portarul va pune mingea jos, ca ma apoi sa iasa si sa trimita mingea in plasa.