Termoelectrica a conectat la energie termică 10 blocuri locative, 4 case particulare, dar și 52 de agenți economici. Compania continuă să primească solicitări de la consumatori.

Potrivit companiei, până la data de 23 octombrie 203 de edificii beneficiază de agent termic.

Astfel, la căldură au fost conectate 116 instituții de educație timpurie, 14 școli și licee, 7 instituții medicale, 10 blocuri locative, 4 case particulare și 52 agenți economici.

Totodată, ca să beneficieze de energia termică, administratorul blocului locativ trebuie să prezinte o solicitare de conectare în format liber la agentul termic și fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice.

Începând cu 1 octombrie locuitorii capitalei plătesc mai mult pentru căldură, majorarea fiind de circa 62 la sută. Tariful pentru o gigacalorie a crescut cu 1.257 de lei, iar oamenii vor plăti 3.277 de lei.