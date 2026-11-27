La Chișinău, începând de vineri, 28 noiembrie, ora 07:00, vor fi puse în funcțiune 11 obiective de semaforizare. Acestea sunt amplasate în zona nodului rutier Ismail și pe mai multe artere adiacente.

Potrivit poliției, șapte obiective de semaforizare vor fi activate în zona nodului rutier Ismail, la intersecțiile și trecerile pentru pietoni din apropierea străzilor Tudor Vladimirescu, Vadul lui Vodă, Uzinelor, Ismail, Varnița, Calea Basarabiei și Calea Moșilor, precum și în zona Gării de Nord, „Vismos” și a stației PECO Lukoil.

Alte patru obiective vor fi activate la intersecțiile:

strada Ismail – strada Alexandru Hâjdeu;

strada Ismail – strada Avram Iancu – bulevardul Dimitrie Cantemir;

bulevardul Iurii Gagarin – bulevardul Decebal – șoseaua Muncești;

bulevardul Iurii Gagarin – bulevardul Constantin Negruzzi – bulevardul Dimitrie Cantemir – șoseaua Muncești.

Cât timp vor funcționa semafoarele

Noile semafoare vor funcționa în regim de testare timp de două săptămâni, perioadă în care vor fi monitorizate fluxurile de trafic și comportamentul participanților la circulația rutieră.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să manifeste atenție sporită, să respecte semnalele semafoarelor, indicatoarele și marcajele rutiere și să se asigure înainte de efectuarea manevrelor. În zonă vor activa și polițiștii de patrulare, care vor monitoriza situația și vor interveni, la necesitate.